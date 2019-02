Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella di studio non c’è alcun accordo tra lega e cinquestelle per le europei del 26 maggio linea separate e gruppi separati a Strasburgo lo ha confermato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato questa abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale ha detto il leader della Lega sui conti pubblici Salvini ...

Settimana corta? Ultime Notizie e opinioni in merito : Silvio Berlusconi dichiara che non sarebbe utile un provvedimento da adattare sull'apparato produttivo, senza tener conto della tante situazioni differenti.

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio nessun gruppo Unico a livello europeo abbiamo già i nostri alleati livello internazionale lo ha detto il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini In merito ad un ipotesi di accordo rafforzato con i cinque stelle in vista delle elezioni europee Salvini affrontato anche il tema l’Italia sottolineato l’esigenza che non ...

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio nessun gruppo Unico livello europeo abbiamo già i nostri alleati livello internazionale lo ha detto il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini In merito ad un ipotesi accordo rafforzato con i 5 stelle in vista delle elezioni europee Salvini affrontato anche il tema l’Italia sottolineato l’esigenza che non ci ...

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la lega ha le idee chiare su come deve cambiare l’Europa di RTL 102.5 il vice premier Salvini interpellato sull’ipotesi di un accordo rafforzato con Movimento 5 Stelle in vista delle europee nessun gruppo Unico Assolutamente no abbiamo i nostri a livello internazionale precise leader leghista che poi solitaria sottolinea l’esigenza ...

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Abbiamo con la politica dopo il no della giunta del Senato al processo per il caso Diciotti e decisiva Foggia arrivato dal Movimento 5 Stelle attraverso il voto della piattaforma Rousseau Matteo Salvini rilancia sul tema migranti ma escludo nelle col Movimento 5 Stelle per l’Europa e i numeri dimostrano che ci sarebbe il merito di una ...

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sulla questione migranti mi meriterei una medaglia non un processo così Salvini per il quale e ieri la giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere nel caso di Ministro dell’Interno Oggi prima tappa del tour elettorale nel sud della Sardegna prendere leggermente intelligenti quelli della Lega è quasi ...

Pensioni Ultime Notizie : modifiche Quota 100 - cambia riscatto dei contributi : Pensioni ultime notizie: modifiche Quota 100, cambia riscatto dei contributi Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le possibili modifiche a Quota 100, e in particolar modo riguardanti il riscatto dei contributi per chi ha conseguito la laurea. L’incontro tra il Coordinamento RiscattaLaurea e alcuni esponenti del governo sembra aver dato buoni risultati, stando alle dichiarazioni espresse da entrambe le parti. Ma andiamo a vedere cosa ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale mercoledì 20 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitali studio sulla questione migranti mi meriterei una medaglia non un processo così se vieni per il quale ieri la giunta per le unità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere nel caso Diciotti per il Ministro dell’Interno Oggi prima tappa del tour elettorale nel sud della Sardegna rendere leggermente intelligenti quelli della Lega è ...

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara economia in apertura peggiorano gli indici delle principali Borse europee dopo i dati Istat unindustria peggiori delle spine il fatturato a dicembre 2018 diminuisce del 3,5% e la pressione tendenziale più forte da novembre 2009 gli ordinativi calano del 1,8% rispetto al mese prima che anno è il meno 5,3 % la pressione più ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Valanga in Svizzera : 12 sepolti - 19 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi ultim'ora. Valanga in Svizzera, a Crans Montana: 12 sciatori sepolti dalla slavina. Si temo feriti e vittime , 19 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ora torniamo a parlare del resto dei genitori di Matteo Renzi fare i processi nelle aule dei Tribunali e non sul web nelle redazioni bici all’indomani dell’arresto del padre della domiciliari nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture è sicura che chi vuole una suo fallo di reazione non lo ...

Ultime Notizie Roma del 19-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 19 febbraio in studio Giulia Ferrigno Allora economia in apertura peggiorano gli indici delle principali Borse europee con Piazza Affari Fuzzi Mib in coda dopo il rialzo dello Spread questo dopo i dati Istat sull’industria Cristina il fatturato a dicembre 2018 diminuito del 3,5% su novembre su base annua segna meno 7,3 e la pressione tendenziale più forte da novembre 2009 gli ...