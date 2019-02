Truffa sui diamanti | a Vasco Rossi investimento proposto da Banco Bpm

Truffa sui diamanti - grandi banche coinvolte : inchiesta partita da Report nel 2016 : Un Truffa su diamanti veri venduti a prezzi gonfiati, che ha portato a un sequestro preventivo di 700 milioni di euro. Indagate anche cinque banche di alto livello: Bpm, Unicredit, Intesa San Paolo, Mps, Banca Aletti. Tra le vittime di questo sistema Truffaldino ci sarebbero anche Vasco Rossi e Federica Panicucci che avrebbero investito delle somme, ignari del raggiro. La Truffa sui diamanti: cinque banche indagate e maxi sequestro da 700 ...

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi (e non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Vasco Rossi tra le vittime di una Truffa sui diamanti. Ha investito 2 - 5 milioni di euro : C'è anche Vasco Rossi tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro, anche a carico di 5 banche. In particolare, da quanto si è saputo, il cantante avrebbe investito 2,5 milioni di euro. Nell'elenco dei clienti raggirati figurerebbe anche ...

