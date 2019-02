Truffa su vendita diamanti | “ai dirigenti delle banche viaggi e reperti archeologici

ilfattoquotidiano

: “Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori”, inchiesta della Finanza: anche cinque banche indagate - petergomezblog : “Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori”, inchiesta della Finanza: anche cinque banche indagate - reportrai3 : Sequestrati 700mln€ a 5 banche e 2 società specializzate, indagate per una presunta truffa nella vendita di… - Corriere : Truffa sui diamanti: 5 banche indagate. Raggirati Vasco, Panicucci, Tagli e Bracco -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)e oggetti di archeologia regalati aiche avrebbero poi venduto i suoialla clientela a prezzi gonfiati, presentandoli come un investimento “blindato”. Gli investigatori hanno quantificato in circa 99mila euro i cadeaux che la Intermarket Diamond Business spa (nel frattempo finita in procedura fallimentare) ha fatto negli anni ai vertici degli istituti coinvolti nell’inchiesta della Procura di Milano che ieri ha portato a un sequestro preventivo da oltre 700 milioni di euro e che vede tra gli indagati per la legge sulla responsabilità amministrativa Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti.La Idb, stando alle 83 pagine del decreto di sequestro firmato dal gip di Milano, Natalia Immarisio, avrebbe fatto “una serie di regali ai vertici del Banco Bpm e di Unicredit” nonostante “negli accordi si ...