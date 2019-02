Truffa diamanti da investimento | banche italiane coinvolte e clienti vip truffati | tutti

Banche - Truffa diamanti per 700 milioni. Anche Vasco Rossi fra le vittime : ... stangata in arrivo dal 1° marzo Lavoro Reddito di cittadinanza: tutti i documenti da preparare entro il 6 marzo Lifestyle Chi è l'imprenditore Enzo Muscia che ha ispirato il film "Il Mondo sulle ...

Truffa sui diamanti - grandi banche coinvolte : inchiesta partita da Report nel 2016 : Un Truffa su diamanti veri venduti a prezzi gonfiati, che ha portato a un sequestro preventivo di 700 milioni di euro. Indagate anche cinque banche di alto livello: Bpm, Unicredit, Intesa San Paolo, Mps, Banca Aletti. Tra le vittime di questo sistema Truffaldino ci sarebbero anche Vasco Rossi e Federica Panicucci che avrebbero investito delle somme, ignari del raggiro. La Truffa sui diamanti: cinque banche indagate e maxi sequestro da 700 ...

Truffa diamanti - indagate 5 banche : scatta maxi sequestro da oltre 700 milioni di euro : L'inchiesta vede indagate una settantina di persone in totale e altre due società oltre ai cinque istituti di credito. Tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebberostati Truffati, ci sarebbero anche Vasco Rossi e l'industriale Diana Bracco

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 700 milioni di euro in una grossa inchiesta per Truffa su una compravendita di diamanti : La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata e autoriciclaggio sulla vendita di diamanti operata da due società a prezzi – secondo l’accusa – molto superiori al