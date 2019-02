Tria : "Mai scritto lettera su sgombero Casapound" : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria "dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di Casa Pound pur essendo perfettamente informato dei reiterati ...

IndusTria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma comune - per Le Maire interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Luigi Di Maio altro disastro : indusTria a picco - Piazza Affari in rosso e spread alle stelle : Dopo un'apertura contrastata, con il Ftse Mib in lieve calo, Piazza Affari è peggiorata a metà mattina cedendo lo 0,87% a 20.156 punti. A pesare sul listino di Milano, il peggiore tra le piazze europee, è l'aumento dello spread, balzato a 274 punti dopo un avvio a 264 e i pessimi dati sull'industria

Crollano i ricavi - dicembre nero per l’indusTria. Mai così male dal 2009 : Vendite in calo del 3,5% su base mensile, del 7,3% rispetto a dicembre 2017. Giù tutti i settori. male anche le commesse. Nell’intero 2018 per il fatturato crescita più che dimezzata (+2,3%) rispetto all’anno precedente...

Di Maio a Pomigliano : "Un miliardo per indusTria aeronautica" : "Oggi sblocchiamo 1 miliardo per la legge 808 a sostegno dell'industria aeronautica". Ad annunciarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , dal palco del convegno a ...

Leonardo - arrivano Conte e Di Maio : «1 miliardo per l'indusTria aeronautica». Ma protestano i lavoratori licenziati : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha firmato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l'industria aeronautica, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano...

DENTRO IL GOVERNO/ Lo scontro Salvini-Di Maio cambia i piani di Tria : Si avvicina un mese difficile per l'Italia, specie mentre Lega e M5s si scontrano e le prospettive di crescita paiono sempre più deboli

Alitalia - Di Maio : entro 31 marzo piano indusTriale Fs : Roma, 14 feb., askanews, - entro il 31 marzo le Fs presenteranno un piano industriale per Alitalia. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier, Luigi Di Maio, al tavolo al Mise con i ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Dubbi dell’Europa su analisi costi Tav - allarme ConfindusTria. Di Maio diserta vertice : Pioggia di reazioni all'analisi costi-benefici sulla Tav che 'boccia' in modo netto l'opera. La Commissione europea non commenta le cifre: "Stiamo ancora esaminando il documento che ci e' stato inviato dal governo - riferiscono fonti Ue - ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorita' italiane", aggiungono le stesse fonti contattate dall'Agi. Gli industriali invece lanciano subito un allarme sulla mancata ...

Così Di Maio è riuscito a dare coraggio all'indusTria degli idrocarburi : Roma . Sabato scorso alcuni imprenditori italiani e stranieri del settore petrolifero e gasiero nazionale hanno manifestato per la prima volta insieme ai lavoratori contro la norma "blocca trivelle", ...

