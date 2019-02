Tre deputate Tory contrarie alla Brexit abbandonano May Oggi l' incontro con Juncker

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Theresa May si appresta a incontrare, per l'ennesima volta, Jean Claude. La data stabilita per lasi avvicina, ma tra Londra e Bruxelles non c'è alcun accordo definito. Per la premier britannica, intanto, perde pezzi del suo partito. Trepro-Remain -, cioè, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea - le hanno voltato le spalle: Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen hanno annunciato l'adesione al Gruppo Indipendente formato da otto colleghi usciti a loro volta in questi giorni dal Partito Laburista di Jeremy Corbyn. Hanno motivato la scelta con il dissenso dlinea sulladella premier e di un partito condizionato a loro dire dai falchieers dello European Research Group e dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup.Il rinvio del giorno del divorzio con l'Ue per Theresa May è fuori ...