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Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18:30 (Di mercoledì 20 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER NAPOLI; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA POLA: CI TROVIAMO AL QUARTIERE TRIESTE; IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA DI S. CROCE IN GERUSALEMME; SU VIA DI PORTONACCIO POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA VERSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA SELVOTTA VERSO FUORI CITTÀ: SI TRATTA DI Traffico E DI LAVORI. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...
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twitterfattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Traffico Roma del 20-02-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20… -
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