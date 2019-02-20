Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO AL GIANICOLENSE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO AL GIANICOLENSE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA, LAURENTINA E PONTINA EUR IN DIREZIONE AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA, LAURENTINA E PONTINA EUR IN DIREZIONE AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA VIABILITÀ CITTADINA TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA DI PORTA MAGGIORE A PARTIRE DA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE A VIALE MANZONI VERSO PIAZZA VITTTORIO. CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO ...
Blocco Traffico auto - Milano e Roma/ Stop Traffico Diesel Euro 4 : smog Bologna-Torino : Blocco traffico auto a Roma, Milano, Torino, Bologna: allarme smog e meteo non migliora. Ultime notizie, provvedimenti per Diesel Euro 4
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA VIABILITÀ CITTADINA TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA DI PORTA MAGGIORE A PARTIRE DA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE A VIALE MANZONI VERSO PIAZZA VITTTORIO. CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE IN CARREGGIATA INTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO Roma-FIRENZE E VIA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI A VIA ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA BOCCEA A VIA DELLA PISANA E TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIÙ AVANTI DA TOR BELLA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE IN CARREGGIATA INTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO Roma-FIRENZE E VIA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI A VIA ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA BOCCEA A VIA DELLA PISANA E TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIÙ AVANTI DA TOR BELLA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 07.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE DELLA Roma-FIRENZE VERSO Roma A PARTIRE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE E RESTIAMO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA CODE DA VIA AURELIA A VIA DELLA PISANA E TRA LA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico IN AUMENTO IN ENTRATA IN CITTÀ, SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 20-02-2019 ore 17:30 (Di mercoledì 20 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI, SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ E SU VIA SALARIA DAL RACCORDO ALLA STAZIONE DI FIDENE IN DIREZIONE CENTRO E DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA CASSIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA ...
romadailynews
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