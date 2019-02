Traffico Roma del 20-02-2019 ore 12 | 30

Blocco Traffico auto - Milano e Roma/ Stop Traffico Diesel Euro 4 : smog Bologna-Torino : Blocco traffico auto a Roma, Milano, Torino, Bologna: allarme smog e meteo non migliora. Ultime notizie, provvedimenti per Diesel Euro 4

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA VIABILITÀ CITTADINA TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA DI PORTA MAGGIORE A PARTIRE DA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE A VIALE MANZONI VERSO PIAZZA VITTTORIO. CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO ...

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSO A CAUSA DI UN INCENDIO L’AREOPORTO DI CIAMPINO TUTTI I VOLI IN PARTENZA ED IN ARRIVO SONO AL MOMENTO DIROTTATI SULL’AREOPORTO DI Roma FIUMICINO. GLI SPOSTAMENTI DEI PASSEGGERI TRA I DUE AREOPORTI VERRANNO GARANTITI GRATUITAMENTE DALLE COMPAGNIE AEREE. SI ...

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE IN CARREGGIATA INTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO Roma-FIRENZE E VIA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI A VIA ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA BOCCEA A VIA DELLA PISANA E TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIÙ AVANTI DA TOR BELLA ...

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 07.50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE DELLA Roma-FIRENZE VERSO Roma A PARTIRE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE E RESTIAMO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA CODE DA VIA AURELIA A VIA DELLA PISANA E TRA LA ...

Traffico Roma del 20-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico IN AUMENTO IN ENTRATA IN CITTÀ, SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STANNO FORMANDO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A ...

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. PER LO STESSO MOTIVO RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E FIDENE SEMPRE VERSO LA CITTA’. MENTRE ...

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. IN PARTICOLARE CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA DA C.SO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LA CITTA’, ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE LO ...

