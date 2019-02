Torino | anarchici in presidio contro Sciretti che disse | ' Ci vuole scuola Diaz'

Torino : dopo lo sgombero degli anarchici il Borgo Aurora è diventato un fortino : Gabbie in stile G8 di Genova all'ingresso del quartiere, poliziotti che controllano i documenti di chi vuole passare e se non si ha la residenza in una di queste strade, non si entra. Se si vuole ...

Già scarcerati gli anarchici che hanno distrutto Torino : È possibile che nella decisione del tribunale abbia pesato il fatto che gli arrestati non fossero persone di spicco nel mondo antagonista e fossero pressoché tutti incensurati: solo uno infatti ha un ...

Torino - scarcerati gli anarchici : Saranno scarcerati in giornata e sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma, gli undici anarchici arrestati sabato scorso a seguito dei disordini scoppiati in centro a Torino durante il ...

Torino - scarcerati gli 11 anarchici fermati : Erano stati fermati dopo le manifestazioni seguito allo sgombero dell'asilo occupato di via Alessandria

Anarchici Torino - 'tutela' anche a un Pm : 15.32 Una misura di protezione, la cosiddetta 'tutela', è stata affidata a Torino al Pm che si occupa delle questioni legate allo sgombero dell'Asilo occupato. La misura è stata presa alcuni giorni fa. Sempre nel capoluogo piemontese alla sindaca Appendino è stata conferita una scorta, per le minacce ricevute. Intanto, nuovo presidio annunciato per domani a Torino dalla rete anarchica contro lo sgombero.

Scontri Torino : anarchici annunciano nuovo presidio domani : L'appuntamento è alle 13 in via Garibaldi all'angolo con via Milano, a pochi passi da Palazzo Civico per una nuova protesta contro lo sgombero dell'Asilo. La sindaca Appendino è da ieri sotto scorta ...

Torino : paura anarchici - Appendino sotto scorta : La sindaca si era congratulata dopo lo sgombero del centro sociale Asilo. Ieri sera dopo i disordini del week end è stata incendiata una parte del carcere 'Le Vallette'. Stamattina dura protesta ...

Torino - gli anarchici protestano nell’aula bunker : “Giù le mano dall’Asilo”. Udienza interrotta : “Giù le mani dell’Asilo” è uno degli slogan con cui oggi una cinquantina di anarchici, nel settore destinato al pubblico dell’aula bunker delle Vallette, ha gridato per impedire al pubblico ministero Roberto Sparagna di prendere la parola al processo ‘Scripta manent’. La Corte ha interrotto l’Udienza del processo in cui 23 anarchici sono imputati per terrorismo. L'articolo Torino, gli anarchici ...

Torino - processo agli anarchici : aula bunker sgomberata. Pm : “Penoso - ma uso forza necessario” : È stata sgomberata dall’intervento delle forze dell’ordine l’aula bunker delle Vallette dove questa mattina è ripreso il processo “Scripta Manent”. La polizia ha allontanato dal settore destinato al pubblico un gruppo di anarchici che, per impedire al pm Roberto Sparagna di prendere la parola, ha dato vita a una rumorosa protesta scandendo slogan anche contro lo sgombero dell’Asilo, il centro sociale torinese che per gli inquirenti ...

Torino - sindaco nel mirino degli anarchici : 'Appendino appesa' - Disposta la scorta : Dopo gli scontri del fine settimana a Torino , la prefettura ha disposto misure di sicurezza eccezionali per Chiara Appendino . Il sindaco è finito nel mirino degli anarchici per avere sostenuto lo ...

Scontri Torino : fiamme nel carcere 'Le Vallette' assediato dagli anarchici. Crolla un laboratorio : L'incendio causato dal lancio di alcune molotov. Nel penitenziario sono detenuti gli antagonisti arrestati per le violenze durante lo sgombero del centro sociale l'Asilo, e gli 11 fermati per i ...

Torino - la sindaca Chiara Appendino sotto scorta dopo le minacce degli anarchici : Chiara Appendino finisce sotto scorta. dopo le scritte sui muri che vorrebbero “Appendino Appesa” e gli ultimi scontri in città, la prefettura ha disposto la scorta per la sindaca di Torino. L'esponente del M5s aveva condannato le violenze e appoggiato lo sgombero del centro sociale "Asilo", scattato su richiesta della Procura.Continua a leggere

Torino - Chiara Appendino è sotto scorta : “La sindaca è nel mirino degli anarchici” : Chiara Appendino è sotto scorta da sabato. Come riportano La Stampa e La Repubblica, la prefettura di Torino ha deciso per il dispositivo dopo gli scontri di sabato, scoppiati durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Asilo, terminati con 11 manifestanti arrestati e 215 identificati. La sindaca è finita nel mirino degli anarchici per aver condannato le violenze e, ancor prima, per aver appoggiato lo sgombero, scattato dopo un ...

Scontri Torino : fiamme nel carcere Vallette assediato dagli anarchici. Crolla un laboratorio : L'incendio causato dal lancio di alcune molotov. Nel penitenziario sono detenuti gli anarchici arrestati per le violenze durante lo sgombero del centro sociale l'Asilo, e gli 11 fermati per i ...