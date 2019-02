Tesla | la Dog Mode “coccola” gli animali lasciati in auto VIDEO

meteoweb.eu

: I vostri cani sono al sicuro con una #tesla - Ucciucci73 : I vostri cani sono al sicuro con una #tesla - gvespucci : RT @lifegate: Il Dog Mode permette anche di far comparire la scritta “Torno subito” sullo schermo, con la temperatura impostata che avvisa… - EtaBetaRadio1 : Da Tesla arriva il Dog Mode: tiene gli animali al fresco e avvisa i passanti che tutto va per il verso giusto -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)ha ufficialmente presentato e iniziato la distribuzione di una nuova funzionalità software chiamata “Dog” che ha il compito di far stare a proprio agio, sicuri e freschi glidomesticiad attendere all’interno del veicolo. Questo sistema ha il compito di mantenere il clima sotto controllo mentre l’è parcheggiata e include anche la possibilità che la temperatura sia ben visibile sullo schermo dell’in modo che le persone, notando glida soli in, possano capire che stanno bene e non sono stati abbandonati. Tutto è partito da un tweet di un utente che chiedeva a Elon Musk se fosse possibile una funzione del genere, l’imprenditore sudafricano non ha perso tempo e si è subito messo all’opera. Ai proprietari dibasterà toccare l’icona di una ventola posizionata nella parte inferiore del touch screen e impostare ...