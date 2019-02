Terna inaugura nuova linea elettrica in Brasile per le rinnovabili

Rinnovabili - Terna inaugura nuova linea elettrica in Brasile : Una nuova linea elettrica in alta tensione lunga 158 km nello Stato di Rio Grande do Sul che consentirà di integrare pienamente nella rete brasiliana grandi quantitativi di energia prodotta da fonti ...

Fonti Rinnovabili : Terna inaugura la nuova linea elettrica in Brasile : Una nuova linea elettrica in alta tensione lunga 158 km nello Stato di Rio Grande do Sul che consentirà di integrare pienamente nella rete brasiliana grandi quantitativi di energia prodotta da Fonti Rinnovabili, in particolare eolica. A inaugurarla oggi, nel corso di un evento cerimoniale ospitato dall’Ambasciata italiana a Brasilia, sono stati l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, e l’Ambasciatore italiano in ...