Tennis | Fognini subito sconfitto a Rio | Cecchinato diventa numero 1 italiano

Tennis - Fognini eliminato a Rio de Janeiro da lunedì Cecchinato nuovo numero 1 azzurro : RIO - Da lunedì prossimo Marco Cecchinato sarà il nuovo numero uno azzurro nel ranking Atp. Nonostante la sconfitta nel primo turno del 'Rio Open' contro lo sloveno Aljaz Bedene, il 26enne palermitano ...

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : continua la crisi di Fabio Fognini. Sconfitta all’esordio con il canadese Auger-Aliassime : Neanche il torneo di Buenos Aires mette la parola fine alla crisi di Fabio Fognini. Il numero uno d’Italia viene sconfitto all’esordio sulla terra rossa argentina dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 104 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Il ligure non vince una partita addirittura dal 17 Gennaio, data della vittoria al secondo turno degli Australian Open contro Leonardo ...

Tennis – Fognini e i dubbi sulla Coppa Davis : “amo giocare per l’Italia ma a novembre…” : Fabio Fognini in dubbio per l’appuntamento con le fasi finali di Coppa Davis: il Tennista azzurro spera di essere in grado di giocare a Madrid nel mese di novembre Grazie al successo ottenuto sull’India, l’Italia si é guadagnata il pass per le fasi finali di Coppa Davis di Madrid. Anche per gli azzurri però, la collocazione dell’evento nel calendario rappresenta un problema. Inserite nel mese di novembre, quello nel ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Fabio Fognini esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in tre set : Non arrivano buone notizie dall’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il nostro Fabio Fognini (n.15 del mondo) è stato, infatti, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.77 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 22 minuti di partita. Un incontro nel quale i tanti errori del ligure hanno finito per favorire l’iberico, uscito vincitore dal confronto, che affronterà nel prossimo match l’argentino Guido Pella (n.50 ...

Tennis - ATP di Cordoba : notte amara per gli azzurri - fuori Fognini e Giannessi : Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati per mano di Badene e Schwartzman Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati dal torneo argentino. Altisonante la sconfitta del numero 1 azzurro. Fabio è crollato sotto i colpi di Badene, Tennista sloveno capace di farlo fuori abbastanza agilmente, con un 6-1 6-4 che non lascia scampo a repliche. Come detto out anche Giannessi, il quale ha però lottato ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Fabio Fognini delude e cede in due set allo slovene Bedene : Un irriconoscibile Fabio Fognini esce di scena immediatamente nel torneo ATP di Cordoba. Nel secondo turno del torneo argentino il Tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto nettamente in due set dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Fognini parte malissimo, cedendo subito il servizio. Il ligure non sfrutta una palla del controbreak e Bedene strappa ancora la ...

Tennis - Binaghi felice : “complimenti ai ragazzi della Davis - a Madrid spero ci sia anche Fognini. Giorgi? Tutto risolto” : Il presidente della FederTennis ha parlato della vittoria in Davis sull’India e sui prossimi impegni della Nazionale di Fed Cup “In Coppa Davis i ragazzi sono stati bravi, hanno risolto un match che poteva rivelarsi insidioso. Complimenti a Barazzutti e a tutta la squadra, spero che a Madrid, dove potremo essere protagonisti e fare un ottimo risultato, possa esserci anche Fabio Fognini“. AFP/LaPresse Lo ha detto il ...

Tennis - Ranking ATP (4 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Fabio Fognini il migliore azzurro : Non cambia la situazione ai vertici del Ranking mondiale del Tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...