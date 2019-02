Tav : oggi alla Camera la mozione M5s-Lega : La Tav deve essere ridiscussa: è quanto prevede una mozione di maggioranza che Lega e Movimento 5 Stelle porteranno alla Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 21 febbraio. Secondo il governatore della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, questa mossa potrebbe essere la pietra tombale sulla Torino-Lione. Con la mozione di maggioranza sulla Tav, firmata dal capigruppo Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, sostanzialmente si demanda al ...

Pensionato italiano muore in Kenya : 'STava facendo jogging - aggredito da un ippopotamo' : Un Pensionato milanese, Renato Bettini , è stato trovato morto ieri sulle rive del fiume Sabaki, a pochi chilometri da Malindi, in Kenya: Bettini aveva 65 anni. La notizia, confermata dalla Farnesina -...

Vittorio Sgarbi : "Io anarchico insurrezionalista - contesTavo il Pci da sinistra. Oggi c'è Salvini - il futuro è suo" : Vittorio Sgarbi andava in una scuola di campagna, "non avevano mai visto un bambino con gli occhiali. Mi chiamavano "Uccialina", con una venatura femminea. Ricordo il primo insulto che mi gridarono in faccia: carogna!Mia madre disse solo: dagli più pugni di quelli che prendi. Li considerava ignoranti; non aveva capito che cultura e agricoltura sono legate, come dimostrerà poi Carlin Petrini. Purtroppo mi impedirono di imparare il ...

Pastori sardi : oggi nuovo Tavolo a Cagliari ma l'intesa si allontana : Sarà presente anche il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Dopo la riunione fiume di ieri al Viminale, le parti si sono divise ancora una volta sul prezzo del latte ovino

Lega-M5s divisi su Tav e Autonomie - Salvini appoggia le Regioni - : Il leader del Carroccio è pronto ad appoggiare le richieste che arrivano da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna all'esame del Cdm, ma frena sul no alla Torino-Lione. Di tutto altro avviso i ...

Proteste dei pastori sardi - fallito il Tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

Champions League - i risultati delle partite degli otTavi di finale giocate oggi : Champions League – Si sono concluse altre due importanti match. Si tratta di gare valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria della Roma nella giornata di ieri in casa contro il Porto per 2-1, dove si è vista soprattutto la straordinaria doppietta di Nicolò Zaniolo, e il successo esterno del Psg contro il […] L'articolo Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi proviene ...

La Tavola Periodica degli Elementi dal Big Bang a oggi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Oggi è il 'Tav-day' - Salvini : "non ho ancora letto il dossier" : Questa mattina c'è stato un vertice a Palazzo Chigi per affrontare la spinosa questione del Venezuela. Alla riunione, oltre al Premier Conte, erano presenti Enzo Moavero Milanesi - che in mattinata riferirà alla Camera - e con lui Riccardo Fraccaro, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Assente, invece, Luigi Di Maio che ha delegato Fraccaro a partecipare a suo nome. Il leader dei 5 Stelle è rimasto nella sede del Mise e i motivi non sono ...

Tav - oggi il vertice di governo Di Maio diserta Palazzo Chigi : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo rimandato ieri sera. Al centro il dossier sulla Tav e l'analisi costi-benefici depositato nelle scorse ore. Ma certamente si farà anche il punto sulla maggioranza alla luce delle elezioni in Abruzzo con la schiacciante vittoria del centrodestra unito e il flop dei Cinque Stelle.Un vertice che si apre con un "giallo": il vicepremier Luigi Di Maio ha deciso di non partecipare e di restare al ...

Tav sì - Tav no : oggi è il giorno dell'analisi costi-benefici : E' il giorno della resa dei conti sull'alta velocità tra Torino e Lione. L'analisi sull'opera è stata inviata a Conte e ai...

Tav - oggi sul web il Mit svela l'analisi costi-benefici - : Lo annuncia il ministro Toninelli: "Finalmente potrà partire un dibattito pubblico". Sembra scontato il no dello studio all'Alta velocità Torino-Lione. Resta lo scontro politico: "C'è bisogno di ...

Tav - l'analisi costi-benefici arriva a Palazzo Chigi : oggi vertice tra Conte e i vicepremier : Il rapporto boccia l'opera che, tra l'altro, non ridurrebbe il traffico dei Tir a Torino, anzi. Luigi Di Maio vorrebbe prendere subito una posizione per il No, mentre Matteo Salvini, rafforzato dal voto in Abruzzo, e affiancato da Giancarlo Giorgetti, preme per il Sì

Tav - Toninelli : "Oggi consegniamo analisi costi-benefici ai vicepremier" : L'attesa per l'analisi-costi benefici sembra essere finita. "Domani la pubblicheremo sul sito del MIT, oggi la consegniamo sia a Di Maio che a Salvini" ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e ...