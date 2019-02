Sulla Tav mozione congiunta Lega-M5S «Ridiscutere integralmente il progetto» : Il documento, firmato dai capigruppo dei due partiti di governo, dovrebbe essere discusso domani. Insorgono le opposizioni: «Il prezzo dello stop al processo Salvini»

Tav - accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo : la mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Mozione M5S-Lega : il governo ridiscuta integralmente il progetto della Tav : Ridiscutere integralmente il progetto della Linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. È l’impegno che la maggioranza chiede al governo con la Mozione depositata alla Camera, firmata dai capigruppo M5S e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari....

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Arriva mozione su Tav - distanze Lega-M5S : 22.20 Ancora distanze tra M5S e Lega sulla Tav.La Lega è per l'opera,il M5S ha ribadito:"No se costi superano benefici". Nella maggioranza è in corso un tentativo si sminare l'approdo in Aula alla Camera di una mozione di FI sulla Tav. Ma non c'è, riferiscono fonti, una sintesi su un documento. La mozione è in calendario il 28, ma dovrebbe svolgersi solo la discussione generale mentre il voto slitterebbe. Il tentativo è formulare un testo che ...

Tav - l'ipotesi di referendum è più lontana. Mozione del Pd al Senato : Una posizione condivisa anche dal mondo dell'imprenditoria, con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che ha dichiarato "non possiamo aspettare il referendum per attivare opere che ...

Tav : il Pd presenta mozione per impegno governo in tempi brevi : Il senatore Pd Mauro Laus insite e prova a far emergere la divergenza fra Lega e M5S sulla Torino-Lione. Toninelli:' se si farà vorrà dire che vale la pena farla' -

Tav - pressing bipartisan a favore. Da Pd mozione sblocca-appalto a Senato. Salvini : referendum : Dopo la manifestazione dei pro-tav a Torino, il Pd presenterà domani una mozione al Senato per lo sblocco degli appalti. Il vice presidente del Consiglio: se non c'è un accordo con i cinquestelle, ...

Tav - Pd deposita mozione per sbloccarla “Momento di responsabilità politica. Chiediamo calendarizzazione urgente” : Una mozione del Pd che impegna il governo a procedere con la Tav, da calendarizzare subito. “Lo chiederemo alla prossima conferenza dei capigruppo con urgenza“. Il Partito Democratico, fresco della manifestazione sì Tav, passa al contrattacco. “Finché il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ...

Tav - mozione per il sì in Senato. Salvini pensa al referendum : Di Maio favorevole alla consultazione popolare "se i cittadini la chiedono". Chiodi sulla porta di casa di un sindaco Si Tav

Ora i Sì Tav guardano al Senato. Il Pd : "Subito una mozione per sbloccare gli appalti" : L'Italia, secondo me, ha più bisogno di energia, strade, autostrade e ferrovie' spiega il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della ...