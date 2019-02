Tav: M5S-Lega rinviano al contratto

: #M5s e #Lega hanno appena presentato alla Camera una mozione che impegna il governo a ridiscutere il progetto della… - AlessiaMorani : #M5s e #Lega hanno appena presentato alla Camera una mozione che impegna il governo a ridiscutere il progetto della… - you_trend : Il 65,5% degli italiani è favorevole alla #Tav. La percentuale raggiunge il 96,2% tra i sostenitori della #Lega, me… - ManlioDS : Analisi costi/benefici chiara, chi vuole ancora il #TAV spieghi agli italiani perché buttare 7 miliardi di loro tas… -

Maggioranza prende tempo in attesa della decisione del governo. Fiano (Pd): "I leghisti, avuta in regalo l'assoluzione di Salvini, decidono di bloccare l'Alta Velocità". Gelmini (FI): "Vogliono azzerare tutto: scelta incomprensibile". "Con riguardo alla Tav Torino-Lione ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Ricalca ildi governo, la risoluzione di maggioranza sulla Tav che M5S evoteranno alla Camera, quando si esaminerà la mozione sì-Tav di FI. Nessun riferimento ai 'costi-benefici' inviati da Toninelli, né a tempi e modalità della decisione che il governo deve assumere sulla Tav. La linea è di prendere tempo, finché l'esecutivo non sarà pronto per una decisione.Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari. Al momento non c'è alcuna decisione se proseguire o interrompere il progetto Torino Lione: la mozione è un gioco d'Aula per evitare alla maggioranza di farsi dividere dall'opposizione. In attesa dell'accordo al governo che, come ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo a una domanda di Floris a diMartedì: "Troveremo la quadra".(Di mercoledì 20 febbraio 2019)