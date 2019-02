Tav | accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo | la mozione alla Camera ricalca il

Tav - accordo M5S-Lega su mozione - a breve depositata alla Camera : accordo M5S-Lega sul testo della mozione relativa alla Tav, che a breve sarà depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari . ...

Il popolo M5s grazia Salvini. Di Maio polemizza con i sindaci stellati - la Taverna : “Chi non è d’accordo se ne vada” : "Quando i sindaci si fanno strumentalizzare mi cadono le braccia". Luigi Di Maio è davanti ai suoi parlamentari. Li guarda in faccia. Ha aspettato che da Milano gli comunicassero l'esito del voto su Rousseau. Il 59% di 52mila iscritti ha deciso, dopo rallentamenti, crash e quesiti involuti, di salvare Matteo Salvini e salvare il governo. Solo dopo ha varcato le porte della Camera dove gli oltre trecento onorevoli con le 5 stelle appuntate ...

Tav - Salvini non molla : "Troveremo accordo" : Sulla Tav Matteo Salvini non molla . In collegamento dalla Sardegna con 'Non è l'Arena' su La7, il ministro spiega infatti che "nel contratto di governo c'era la ridiscussione del progetto. Può essere ...

Protesta latte - i pastori accettano tre giorni di tregua. Al Tavolo con Centinaio ipotesi accordo a 72 centesimi al litro : Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco ...

Tav - Coppola replica a Toninelli : spiegate ragioni disaccordo in due note : Il decreto anticiperà la legge delega - ha spiegato Toninelli - che riformerà l'intero codice degli appalti perché vogliamo rilanciare l'economia. Questo è un governo che è a favore delle grandi ...

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo

Tav - il monito Ue : «L'italia chiarisca come intende rispettare l'accordo» : «La Commissione ha già detto chiaramente alle autorità italiane che ulteriori chiarimenti sono necessari nei prossimi giorni, prima possibile, per chiarire come l'Italia intende rispettare l'accordo ...

Tav - senza accordo M5S-Lega cosa succede? I possibili scenari - : Se si trovasse l'intesa M5S-Lega, partirebbe l'iter per le modifiche. Se gli alleati giallo-verdi non troveranno un'intesa, la strada da seguire sarà il referendum. I tempi si allungherebbero perché ...

Bruxelles avverte l’Italia : in settimana decida su Tav o salta accordo su fondi : L'Italia deve fare chiarezza entro poche prossime settimane sulla Tav, altrimenti l'accordo di finanziamento ('grant agreement') con l'Unione Europea rischia di saltare. Lo hanno detto fonti europee, dopo che la Commissione ha ricevuto l'analisi costi-benefici del governo italiano. Secondo le fonti, gia' oggi il 'grant agreement' traballa, a causa della decisione dell'Italia di sospendere una serie di gare di appalto della Tav provocando ...

Tav - Salvini : Di Maio mi spieghi no. Lui : avanti su cose su cui c'è accordo : Sulla tav è ancora duello nel governo, con il movimento cinquestelle contrario all'opera e la Lega schierata per il sì. Salvini sfida Di Maio e respinge l'ipotesi di uno scambio con il voto in Senato ...