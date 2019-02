Suicida per un video hard | l’inquietante biglietto prima di morire | “Gli scheletri sono

Roma : autista Atac salva ragazza che stava per Suicidarsi : Roma – Sfiorata la tragedia nella Capitale grazie al coraggio di un autista dell’Atac. Nella notte infatti un dipendente dell’azienda di trasporto pubblico, appena uscito col suo mezzo dal deposito di Portonaccio, ha notato una ragazza al di là del parapetto sul ponte all’altezza della stazione Tiburtina. L’uomo non ha esitato a scendere in soccorso della ragazza. Si trattava di una ventenne che stava sul punto di ...

I genitori lo sgridano per i voti a scuola : 18enne si Suicida infilando la testa in una busta : Il ragazzo si è tolto la vita nella sua camera in una casa in provincia di Novara: aveva da poco litigato con i genitori per il rendimento scolastico. Si è suicidato infilando la testa in un sacchetto di plastica.Continua a leggere

Reggio Emilia - nasconde il corpo della madre per prendere la pensione : si Suicida all'arrivo dei carabinieri : Una storia all'insegna della disperazione, quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia , a Cadelbosco, dove un uomo di 53 anni ha nascosto per mesi il corpo privo di vita della madre , per non ...

Usa - 13enne si Suicida : bullizzato a scuola per il suo aspetto : Michael, un giovane ragazzo di tredici anni residente a Lansing in Michigan, era stato preso di mira dai bulli della sua scuola. Il ragazzo frequentava la Everett High School e sia all'interno della sua scuola, che sul bus che prendeva tutti i giorni, veniva continuamente deriso per il suo aspetto fisico. I bulli lo prendevano in giro perchè portava gli occhiali, a volte le bretelle e perchè grasso. Le aggressioni non erano solo verbali, ma ...

Modella si Suicida in casa. Poco prima aveva scritto : “Perché definire una donna brutta e grassa?” : ?Alli MacDonnell, Modella irlandese di 37 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Poco prima aveva pubblicato un misterioso post su Facebook.Continua a leggere

Migrante Suicida perché senza permesso di soggiorno - aveva donato i suoi pochi soldi ai bimbi : A ricordare il gesto di generosità del 25enne Prince Jerry è monsignor Giacomo Martino responsabile della comunità Migrantes di Genova. "Prince ci invita a considerare il prossimo come nostro fratello, suggerisce alle orecchie e al cuore di chi ha paura, di non avere più paura" ha dichiarato durante i funerali monsignor Martino.Continua a leggere

I funerali di Jerry - Suicida perchè gli era stato negato il permesso : Il giovane nigeriano, laureato in chimica, si era tolto la vita a causa delle norme della Legge Sicurezza

Pillon (Lega) : ‘La donna compra spermatozoi - l’uomo affitta l’utero : la famiglia non c’è più. E in Svezia si Suicidano come mosche’ : Dopo le contestazioni e le tensioni al convegno organizzato dalla Lega sul disegno di legge Pillon, il senatore leghista ha illustrato gli obiettivi del provvedimento che porta il suo nome. “La famiglia italiana è l’unica in grado di sconfiggere la globalizzazione” ha detto dopo aver affrontato alcuni temi legati alla genitorialità. “Noi vogliamo una società in cui le persone siano radicate, in cui possano avere le loro ...

Gli viene negato il permesso di soggiorno - ragazzo nigeriano si Suicida : Un ragazzo nigeriano di 25 anni si è tolto la vita lunedì 28 gennaio gettandosi sotto un treno. A giudicare da quanto emerso di recente, sembra che il suo gesto disperato sia collegato al permesso di soggiorno per motivi umanitari che gli è stato negato. I funerali avranno luogo oggi, venerdì 1 febbraio, dalle ore 11:30 nella chiesa dell'Annunziata a Genova. L'arrivo di Prince Jerry in Italia Prince Jerry era arrivato sulle coste siciliane, ...

Sfrattano pensionato vedovo - lui si impicca : morto/ Giussano - 72enne si è Suicidato per la disperazione : Suicidio Giussano, dramma nel Brianzolo: un pensionato vedovo di 72enne si è impiccato dopo la consegna della procedura di sfratto.

Genova - migrante si Suicida sotto un treno : gli avevano negato il permesso di soggiorno : Prince Jerry, laureato in chimica, studiava a Genova per vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Si è buttato sotto un treno dopo che la sua richiesta per motivi umanitari è stata rifiutata a causa delle nuove norme. Cgil: “Non smetteremo mai di contrastare il decreto sicurezza".Continua a leggere

Detenuto di 40 anni Suicida in cella. Durante i controlli l'atroce scoperta : Il fatto che al mattino era libero di lavorare fuori dal carcere a contatto quindi con il mondo esterno gli aveva dato qualche motivazione in più e nulla faceva quindi presagire quanto invece è posi ...