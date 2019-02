Stadio Lazio | tutto fermo | ' Lotito non ha presentato alcuna proposta'

Berdini : Stadio Tor di Valle speculazione infame - se 5S vota andrò in magistratura : Roma – “Se giovedi’ passasse qualche scellerata approvazione del progetto io andro’ alla magistratura perche’ sarebbe un falso: sfido la maggioranza a votare un atto del genere perche’ avranno conseguenze personali interminabili”. Lo ha detto Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica della Giunta della sindaca Virginia Raggi, intervenendo alla conferenza stampa in Campidoglio delle associazioni ...

Sì della Raggi : 'Relazione ok - la Roma avrà il suo Stadio' : ... è il messaggio che emerge dalla relazione del Politecnico, scrivono Alessandro Catapano e Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. Che ha solo un valore consultivo, ma riprende fedelmente le ...

Rienzi : relazione Politecnico conferma criticità costruzione nuovo Stadio : Roma – La relazione del Politecnico di Torino sullo stadio della Roma non fa altro che confermare come, allo stato attuale, sia del tutto improponibile realizzare la nuova struttura a Tor di Valle, a causa dei gravi problemi di mobilita’. Lo afferma il Codacons, che contro la realizzazione dell’opera ha presentato ricorso al Tar del Lazio. “Fa sorridere come i tecnici interpretino in modo assolutamente personale in ...

ROMA - LA RAGGI 'NUOVO Stadio AL VIA ENTRO UN ANNO'/ Ultime notizie - Malagò 'Lo spero anche per la Lazio' : Il sindaco di ROMA, Virginia RAGGI, ufficializza l'avvio dei lavori del nuovo STADIO "Al via ENTRO un anno". Soddisfatto il numero uno del Coni, Malagò

Comiso - domani l'intitolazione dello Stadio a Peppe Borgese : domani, domenica, l'intitolazione dello stadio comunale di Comiso a Peppe Borgese, atleta e allenatore esemplare e stimato. La cerimonia alle 10.00

Stadio della Lazio - Lotito : “Lo voglio in un posto raggiungibile” : Stadio della Lazio – “Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il pi possibile la costruzione di stadi aperti h24 sette giorni su sette ed è quello che ho sempre detto io”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare di Stadio. Lo fa in un audio trasmesso da Radio Radio. “La legge – continua- […] L'articolo Stadio della Lazio, Lotito: “Lo voglio in un posto ...

Lazio - Lotito : “Serve uno Stadio polifunzionale - anche nei dintorni di Roma” : "Il Governo ha detto che cercheranno di agevolare la costruzione di stadi aperti sette giorni su sette? L'ho sempre detto anche io", le parole di Lotito. L'articolo Lazio, Lotito: “Serve uno stadio polifunzionale, anche nei dintorni di Roma” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - Mazzarri : 'Non va penalizzato un intero Stadio. Contro la Lazio dovremo dare il meglio' : 'Certi comportamenti vanno puniti con fermezza. Sul razzismo bisogna essere intransigenti'. Walter Mazzarri condanna gli ululati nei confronti del difensore senegalese Koulibaly. 'È un discorso ...