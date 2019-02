Spoiler Il Segreto | Elsa vuole smascherare Antolina

Una Vita - Spoiler : Elvira bacia Victor - Arturo svela il segreto di donna Susana : Nuove avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Elvira si avvicinerà sempre più a Victor sino ad arrivare a baciarlo. Il colonnello Valverde nel frattempo, ha studiato un piano per vendicarsi di Simon e svelerà il segreto del maggiordomo e di donna Susana a tutto il quartiere mentre Antonito, in carcere accusato di truffa, verrà ...

Il Segreto - Spoiler prossima settimana : Raimundo e la moglie in pericolo : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Raimundo riuscirà finalmente a ritrovare la moglie dopo aver seguito Fernando. La donna si trova prigioniera in una specie di Casa di cura, in cui vedremo che Fulgencio mediterà la sua vendetta contro la Montenegro e l'Ulloa. Elsa nel frattempo tenterà di scoprire cosa nasconde Antolina e ...

Il Segreto - Spoiler prossimasettimana : Raimundo e la moglie in pericolo : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Raimundo riuscirà finalmente a ritrovare la moglie dopo aver seguito Fernando. La donna si trova prigioniera in una specie di Casa di cura, in cui vedremo che Fulgencio mediterà la sua vendetta contro la Montenegro e l'Ulloa. Elsa nel frattempo tenterà di scoprire cosa nasconde Antolina e ...

Spoiler Il Segreto : la moglie di Isaac accusa la Laguna di aver commesso un furto : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, riescono sempre a sorprendere. Nelle prossime puntate italiane Antolina (Mari Lima) pur essendo diventata la moglie di Isaac Guerrero, continuerà a mettere il bastone tra le ruote ad Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che è avvenuto un furto alla locanda dei Castaneda, metterà in cattiva luce la sua ...

Spoiler Il Segreto prossima settimana : Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni riguardanti la popolare soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Gli Spoiler rivelano che Fulgencio Montenegro vorrebbe uccidere Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. L’insegnante Adela, invece, dopo aver superato una difficile operazione chirurgica, apprenderà che potrebbe morire da un ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21 febbraio : Ginevra sconvolta da un misterioso segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21/02 : Ginevra sconvolta da un segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 22 febbraio : Fernando ha una brutta crisi mentale : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ...

Il Segreto - Spoiler iberici : Fe lascia il borgo senza Mauricio - Prudencio aiuta Saul : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 18 al 22 febbraio in Spagna, svelano che Roberto mostrerà a Maria la vera natura di Fernando e Donna Francisca, dopo averli smascherati. Isaac, nel frattempo, non riuscirà a dire ad Elsa di amarla ancora, mentre Antolina chiederà al marito di dare una seconda chance al loro matrimonio. Alvaro, invece, aiuterà Severo colpito da un malore. Il Segreto, anticipazioni: Saul chiede aiuto a ...

Spoiler Il Segreto : la figlia di Emilia e Alfonso non vuole più rivedere il marito Gonzalo : Le trame della telenovela spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, sono sempre più emozionanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che scoppierà una storica coppia che in passato è stata costretta a fuggire da Puente Viejo. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) e Gonzalo Castro (Jordi Coll), che oltre ad aver affrontato la ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Roberto si oppone alla Montenegro : Nelle trame delle puntate della soap Il Segreto andate in onda in Spagna nel corso di questa settimana (cap. 2012 - 2016) e che in Italia vedremo tra circa un anno, non mancano i colpi di scena e gli eventi intriganti. Fe, dopo essere riuscita a fingere la sua morte grazie alla complicità di Alvaro, è stata portata via e nascosta a Villa Montenegro. Qui Raimundo le ha fatto capire che è ormai tempo per lei di lasciare Puente Viejo e di cercare ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa dimentica Isaac tra le braccia del dottor Alvaro : Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo accetta di abbandonare la moglie su richiesta di Fernando : Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smette di stupire. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in primavera, si riaffaccerà nelle vicende ambientate a Puente Viejo la coppia formata da Gonzalo Castro e Maria Castaneda. Purtroppo Fernando Mesia non appena verrà a conoscenza dell'apparente crisi matrimoniale tra l’ex sacerdote e la figlia di Emilia e ...

Il Segreto - Spoiler prossimasettimana : il ritorno di Saul - Raimundo trova Donna Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni dal 17 al 22 febbraio, svelano che Julieta sarà sorpresa di rivedere Saul vivo e vegeto nel bosco, mentre Raimundo ritroverà finalmente la moglie dopo tanti mesi di latitanza da Puente Viejo. Il Segreto: Saul sorprende Julieta nel bosco Dagli spoiler de Il Segreto si evince ...