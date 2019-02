Sperma | è questo il business del futuro

gqitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Louise Brown pesava 2,6 chili, nacque con un cesareo e nel dimetterla i medici suggerirono ai genitori di aggiungere un secondo nome: Joy, gioia. Come quella che avrebbe portato nel mondo. All’ospedale di Oldham, 11 chilometri a nord est di Manchester, quel 25 luglio le telecamere furono ammesse in sala parto, la prima foto venne pubblicata in esclusiva dal Daily Mail e la vendita dei diritti alla stampa fruttò complessivamente 300 mila sterline dell’epoca, circa 450 mila euro attuali.Era il 1978, e per rivedere un’eccitazione simile in zona sarebbe toccato aspettare l’arrivo di Mario Balotelli e delle sue scorribande coi fratelli Gallagher: trent’anni dopo, tutta un’altra storia. La neonata Louise Joy fu la prima creatura umana a nascere con la fecondazione in vitro.Cryos InternationalBidoni dialla Cryos, a Aarhus, in Danimarca@Giulio Di SturcoI coniugi Brown avevano ...