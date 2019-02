Spazio | missione “RemoveDebris” | testato l’acchiappadetriti | ha catturato un rottame

Etna - eruzione ed emissione di cenere : chiuso settore dello Spazio aereo : A causa della ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo dalle ore 14:30 di oggi. Saranno consentiti 4 arrivi ogni ora: tutti i voli potranno quindi subire ritardi e disagi. I passeggeri viene consigliato di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le ...

Spazio - Nasa : “La missione Opportunity su Marte è finita” : La Nasa ha dichiarato conclusa, dopo oltre 14 anni, la missione di Opportunity su Marte, vista l’impossibilità di contattare il rover sul pianeta rosso. “Dopo oltre 800 tentativi di contattare Opportunity, oggi annunciamo la fine della missione di successo su Marte“, ha twittato Jim Bridenstine, amministratore della Nasa. “Opportunity -arrivato su Marte nel 2004- avrebbe dovuto esplorare il Pianeta Rosso per 90 giorni, ha ...

Spazio - Missione Chang’e-4 : prime immagini del sito di allunaggio : Dopo il primo sbarco della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, arrivano le prime immagini dei sito di allunaggio. Atterrata nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken, Chang’e-4 è stata immortalata dal Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, mentre passava a circa 330 km di distanza dal cratere. Nelle immagini – spiega Global Science – la sonda appare come un piccolo ...

Spazio - missione New Horizons : ecco ultimo scatto di Ultima Thule : L’oggetto più lontano mai esplorato dall’essere umano torna a mettersi in mostra. Ultima Thule, il corpo celeste appartenente alla misteriosa Fascia di Kuiper e osservato dalla sonda New Horizons l’1 gennaio 2019, appare più nitido che mai in questa immagine diffusa ieri dalla Nasa. A differenza del primissimo ritratto dell’affascinante oggetto, realizzato dallo strumento Lorri a bordo di New Horizons, questa foto – spiega Global Science ...

Spazio - Commissione Europea : altri 96 milioni di euro per Copernicus : Il programma per l’osservazione della Terra Copernicus, avrà a disposizione altri 96 milioni di euro di finanziamenti per i prossimi due anni: lo ha deciso la Commissione europea e la notizia è stata resa nota a Bruxelles durante l’11ª Conferenza sulla european Space Policy incentrata quest’anno sul tema ‘Space for europe, european Space in the world’. Copernicus – spiega Global Science – è un complesso programma di osservazione ...

Spazio e Sensi Spaziali : Luca Parmitano prepara la sua missione Beyond : Solitamente associata ai video giochi, la realtà virtuale è una tecnologia immersiva che simula la presenza fisica e l’interazione. Oggi gli astronauti usano le simulazioni al computer per prepararsi alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale, praticando delle uscite extra veicolari ed utilizzando le attrezzature operative in condizioni di microgravità – il tutto senza mai lasciare terra. L’astronauta dell’ESA Luca ...

Spazio : Luca Parmitano si prepara alla missione “Beyond” con la realtà virtuale : Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest’anno. AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all’European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi. Parmitano partirà alla volta della ISS con ...

Spazio - India : l’ISRO annuncia rinvio della missione lunare : L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda missione lunare, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata prima della fine di aprile. Il presidente dell’Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile. Se il lancio della missione Chandrayaan-2 non sarà possibile nell’ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno. L'articolo ...

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Spazio - Chang’e-4 sul “lato oscuro” della Luna : ecco cosa potrà svelare la missione cinese che sta scrivendo la storia : La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda Chang’e-4 sulla faccia nascosta della Luna, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell’esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso la Luna negli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda Chang’e-4, invece, si è posata sulla superficie Lunare alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken ...

Spazio - missione ExoMars : Roscosmos continuerà a collaborare con l’ESA : Roscosmos proseguirà la collaborazione e con l’Agenzia Spaziale Europea nel programma congiunto ExoMars, consentendo il lancio del veicolo spaziale nell’estate del 2020: lo ha dichiarato il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin. “Teniamo regolarmente teleconferenze con il direttore generale dell’Esa, Jan Woerner e la prossima teleconferenza e’ prevista per meta’ gennaio“, ha dichiarato oggi Rogozin, ...

Lo Spazio nel 2019 : dalla Luna alla missione Beyond - da Prisma a Space19+ : Terminato il 2018, è tempo di volgere lo sguardo al 2019. Del resto quello spaziale è un ambito in cui si ragiona guardando al futuro. Quello appena iniziato – spiega Global Science – sarà l’anno della Luna. Ma i festeggiamenti dei 50 anni dal primo passo dell’uomo su un altro corpo celeste non saranno solo le celebrazioni di una grande impresa che ha fatto la storia dell’umanità. Chi guarda alla Luna oggi non guarda al passato ma al ...