Spazio | la sonda Haybusa 2 si prepara ad atterrare su Ryugu

Spazio - Marte : sonda Nasa Maven si prepara all'arrivo di Mars 2020 : Roma, 13 feb., askanews, - Manovre in corso per Maven, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN,, la sonda della Nasa che da oltre 4 anni è impegnata a svelare i segreti dell'atmosfera di Marte. In ...

Spazio - uno smallsat italiano documenterà impatto sonda-asteroide : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Spazio : Esa e Leonardo monitorano la fotosintesi con la sonda Flex : La funzione clorofilliana delle piante terrestri verrà monitorata dallo Spazio grazie alla tecnologia italiana installata a bordo del satellite dell’Esa “Flex”. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha siglato, infatti, un contratto da 150 milioni di euro con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) per guidare – come leader di un consorzio di aziende internazionali – il programma satellitare ...

Spazio - sonda cinese atterra sul lato oscuro della Luna : è la prima volta nella storia : Per la prima volta una sonda è atterrata sul lato oscuro della Luna. A compiere l’impresa, mai ottenuta finora, è stata la sonda cinese Chang’e-4, che ha completato l’atterraggio “con successo” alle ore 10.26 locali (3.26 in Italia). L’alLunaggio è stato ufficializzato dalla China National Space Administration (Cnsa), secondo cui le operazioni sono state completate con l’assistenza del satellite Queqiao, con cui la ...

Spazio : la sonda Chang’e-4 è atterrata sulla faccia nascosta della Luna : AlLunaggio storico: la sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali (03:26 in Italia): lo hanno annunciato i media cinesi dopo alcune ore di suspense. La missione è iniziata il 7 dicembre ed ha conquistato un risultato finora mai ottenuto nell’area inesplorata del satellite della Terra. La sonda ha scattato la prima foto, che è stata inviata al satellite Queqiao che ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Spazio : a Capodanno la sonda NASA New Horizons sfiorerà Ultima Thule : Il 1° gennaio 2019 la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Manca poco dunque al flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons sorvolerà un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o ...

Spazio - Israele pronto a lanciare la sonda di SpaceIL sulla Luna : Yehud, Israele, askanews, - Gli scienziati israeliani stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di SpaceIL, prima sonda spaziale israeliana destinata ad atterrare sulla Luna. All'interno una vera e ...