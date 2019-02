Soleil e Jeremias infiammano l’Isola | Marco incastrato e Luca esausto | “Svenuto”

L’Isola dei Famosi 2019 mette Riccardo Fogli a confronto con la moglie - e la coppia Jeremias-Soleil? Anticipazioni 20 febbraio : L'Isola dei Famosi 2019 torna in onda questa sera con una nuova puntata in cui il tema centrale sarà proprio l'amore o, se vogliamo, la passione scoppiata tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Alcuni pensano che l'arrivo dei due naufraghi e la loro storia sia qualcosa che ha avuto il merito di dare un po' di sprint al programma mentre altri li trovano di cattivo gusto e davvero fuori luogo soprattutto dopo l'arrivo dei video e delle foto dei ...

Isola 14 : prima di Jeremias - Soleil avrebbe flirtato con Mattia Briga : Da quando è naufragata sull'Isola dei Famosi, Soleil Sorge non smette di far discutere; oltre che per le roventi effusioni che si sta scambiando con Jeremias Rodriguez in Honduras, di recente la ragazza è finita al centro del gossip per un flirt che avrebbe avuto con un personaggio conosciuto. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, su Instagram ha raccontato che l'ex corteggiatrice avrebbe frequentato il rapper Mattia Briga prima di partire ...

Isola - Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi : quello che devi sapere sulla love story : Isola dei Famosi particolarmente bollente grazie alla love story tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. Baci e coccole su Isla Bonita. La passione è esplosa a L’Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. I due hanno svelato d’essersi già conosciuti su Instagram, prima di partire per il reality show. Ora si ritrovano nella solitudine di Isla Bonita, dove sembrano intenzionati a dare il via a una vera e propria love story. Il ...

