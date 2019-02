Bologna-Juventus del 24 febbraio sarà in diretta su Sky Sport alle ore 15 : 00 : Il 24 febbraio alle ore 15 Bologna e Juventus si sfideranno al "Renato Dall'Ara", in una gara valida per il 25esimo turno di serie A, visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go. La Juve sarà reduce dalla delicata trasferta di Madrid per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il combattivo Atletico del "Cholo" Simeone (una vecchia conoscenza del nostro campionato) e chiaramente un impegno di questo livello potrebbe ...

Sky Sport Europa League 16esimi Ritorno - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con il Ritorno dei sedicesimi di finale, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle tre squadre italiane ancora in corsa, Inter, Napoli e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi...

La SuperBike su Sky Sport con le voci di Vercellesi e Temporali. : Al via su Sky il Motul FIM SuperBike World Championship 2019, con il Round d’Australia in diretta da domani notte su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. LE voci – Saranno l’entusiasmo, la freschezza e la preparazione di un giovanissimo Edoardo Vercellesi a dare voce alle 3 classi del Mondiale di SuperBike su Sky Sport. Ventuno anni, studente universitario di Scienze Umanistiche per la Comunicazione e pilota di Kart nel tempo ...

Sky Sport Champions Ottavi #2 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con la prima settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Lo spettacolo della Champions League da vivere...

Gli Oscar dello sport 2019 in diretta. Segui i Laureus Awards su Skysport.it : ... sempre a Montecarlo nel 2000, ed è passata alla storia per il discorso di Nelson Mandela secondo cui "lo sport ha il potere di cambiare il mondo" . Questa edizione è presentata dall'attore James ...

Formula 1 2019 - test di Barcellona in diretta su Sky Sport : Chiuse quasi tutte le presentazioni ufficiali - c'è solo l'Alfa Romeo Racing ancora da svelare - il Mondiale di Formula 1 comincerà a dare le prime accelerate con i test di Barcellona. Si comincia con la prima tornata di collaudi dal 18 al 21 febbraio, con Sky Sport che trasmetterà per la prima volta in diretta l'evento. Su SkySport.it tutte le giornate di test raccontate in tempo reale dal mattino con il Live Blog che vi ...

Laureus World Sports Awards - gli Oscar dello sport 2019 in diretta su Sky Sport : Per il terzo anno consecutivo sarà la Salle des Ä?toiles dello Sporting Club di Monte-Carlo a ospitare, lunedì 18 febbraio, i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. La 20esima edizione vede Sky Sport in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo Sport mondiale possa offrire. Lunedì 18 febbraio, alle ore...

All Star Game 2019 - lo spettacolo del basket NBA stanotte su Sky Sport : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti Sportivi più attesi e seguiti dello Sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’”All Star Weekend”, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’”All Star Game”, la partita delle stelle La kermesse cestistica statunitense porta ...

Valentino Rossi compie 40 anni con palinsesto speciale su Sky Sport : 24 anni di mondiale, 9 titoli, 115 gare vinte, 232 podi, 6073 punti, 65 pole position: senza dubbio i numeri di Valentino Rossi fanno impressione, soprattutto se si considera che molti costituiscono un record, come le 89 vittorie e i 196 podi in top class o le 23 stagioni consecutive con almeno un podio. Il Dottore ha preso parte a 323 gare nella sola top-class: si tratta di più di un terzo di tutta la storia del mondiale. Finora ...

Sky Sport Serie A 24a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 22a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 6 incontri in esclusiva tra il 15 e 18 Febbraio 2019 Bundesliga quinta giornata di ritorno Saranno 6 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 15 e il 18 febbraio, tutti in diretta. Ferma in Inghilterra la Premier League, fari puntati sulla Germania, con la Bundesliga pronta a scendere in...

Arriva la Ferrari 2019 in diretta esclusiva a Race Anatomy su Sky Sport F1 : Continua su Sky Sport il conto alla rovescia verso il via alla nuova stagione dei motori: oggi 15 febbraio dalle 10:30, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e SkySport.it, appuntamento da non perdere con "Speciale Race Anatomy – Presentazione Ferrari". Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio d’eccezione che guiderà gli appassionati alla scoperta della nuova Rossa 2019. In collegamento da ...

Nba - All Star Game : l'evento in diretta Tv su Sky Sport e streaming su SkyGo : Mancano poche ore al weekend più spettacolare del basket americano, l’All Star Game Nba. L’edizione 2019 sarà la sessantottesima della storia e si aprirà nella notte italiana fra venerdì 15 e sabato 16 febbraio per chiudersi fra domenica 17 e lunedì 18 con la gara tra le stelle dell’Nba, storicamente suddivise in Western Conference contro Eastern Conference, oggi rispettivamente capitanate da LeBron James e da Giannis Antetokounmpohe. Ad ...

Laureus Awards 2019 : lunedì 18 febbraio gli Oscar dello sport live su Sky Sport : La cerimonia dei Laureus World Sports Awards è un momento importante per valorizzare il lavoro di Laureus Sport for Good , la fondazione che sostiene più di 150 progetti in oltre 40 Paesi nel mondo ...