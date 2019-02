Skoda - Il ceo Maier | Con i dazi non ci guadagna nessuno

quattroruote

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Da sostenitore della globalizzazione e dei suoi benefici per il commercio internazionale sono convinto di una cosa:si avvantaggerà ricostruendo muri. Non ci saranno vincitori, con un innalzamento di nuove barriere commerciali". Bernhard, amministratore delegato della, ha un'opinione molto netta sulle tensioni emerse negli ultimi anni sullo scacchiere globale.Il dopo-Swindon. Con il ceo della Casa ceca, che abbiamo incontrato nella sede di Mladá Boleslav per parlare delle novità in arrivo al Salone di Ginevra, era impossibile non toccare l'argomento delle nuove barriere doganali all'indomani dell'annuncio della Honda, che chiuderà la fabbrica britannica di Swindon anche a causa della Brexit.Le tensioni internazionali. "Il divorzio del Regno Unito dall'Unione europea è un elemento di forte incertezza nel contesto internazionale: la ...