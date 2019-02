Simone Cristicchi | ' innamorato' dei Castelli Romani | torna sul palcoscenico a Milano

Celebrazione del Giorno del Ricordo in Aula consiliare alla presenza di Simone Cristicchi : Un'esperienza umana ed artistica, dalla quale sono scaturiti gli spettacoli teatrali Magazzino 18 e il più recenteEsodo, un racconto per voce, parole e immagini, che Cristicchi sta portando in tour ...

Foibe - Simone Cristicchi canta al Consiglio regionale delle Marche : C'è anche chi parlava di revisionismo storico nei miei spettacoli ma non è così. Mi fa piacere che sia a livello istituzionale che nelle scuole si continui a tenere viva questa fiamma che non vuole ...

Simone Cristicchi attore di prosa con “Manuale di Volo per Uomo” : Lasciarsi stupire dalla bravura di Simone Cristicchi, che dopo Sanremo torna sul palcoscenico con "Manuale di Volo per Uomo" che ha già debuttato all'Aquila ora arriva al Manzoni di Milano e poi in altri teatri italiani. La sua è una nuova invenzione drammaturgica, stavolta ambientata nel mondo attuale, una favola metropolitana ricca di emozione e poesia di cui lui è l'attore protagonista oltre che l'autore. "Manuale di Volo per Uomo - ha ...

Abbia cura di me - Simone Cristicchi : "C'è molto del mio essere padre in questa canzone" : ... da quando si è ammalata di Alzheimer, mi ritrovo a prendermi cura di lei e, in qualche modo, sono diventato il genitore della persona che mi ha messo al mondo'. L'ho trovata una cosa bellissima, ...

Simone Cristicchi su Sanremo e le giurie : “Accetto il giudizio - un po’ di amaro rimane” : Le giurie del Festival di Sanremo non hanno penalizzato solo Ultimo secondo classificato dell'edizione, alle spalle del vincitore Mahmood. In una recente intervista, anche Simone Cristicchi su Sanremo ha detto la sua, soprattutto a proposito dell'ingresso in scena della giuria d'onore che non si è espressa tutte le sere ma che poi è stata determinante ai fini della classifica definitiva della kermesse canora. "Dopo l'esibizione di venerdì sera ...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa - Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Laura Chiatti - Serena Rossi tra gli ospiti.. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa, Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Serena Rossi ...

Simone Cristicchi debutta in tv : prossimamente su Tv2000 con Le poche cose che contano : Dal 'satanico' Sanremo 2019 a Tv2000: Simone Cristicchi prepara un programma tv che andrà in onda prossimamente sul canale della CEI dal titolo Le poche cose che contano. Lo ha raccontato lo stesso cantautore al quotidiano La Verità, che ha raccolto anche il suo 'sfogo' sulle votazioni della 69esima edizione del Festival di Sanremo: a maggio Cristicchi registrerà quattro puntate tra musica e parole con Don Luigi Verdi, responsabile e ...

Simone Cristicchi commuove Mara Venier : “Mi ha toccato il cuore” : Mara Venier emozionata davanti a Simone Cristicchi a Domenica In Simone Cristicchi è stato introdotto oggi a Domenica In da Mara Venier con una confessione inaspettata. La conduttrice ha infatti dichiarato che il brano che il cantante ha presentato a Sanremo l’ha particolarmente toccata, e per questo non sapeva come poterlo ringraziare, se non che poterlo intervistare solo come lei sapeva fare. Mara Venier ha dichiarato che la canzone ...

Simone Cristicchi da l'appuntamento a Mara Venier domani a Domenica in (Video Blogo) : Enrico Nigiotti, Serena Rossi, Arisa, Laura Chiatti, Olivia Bertè la sorella di Mia Martini e Simone Cristicchi sono gli ospiti della puntata di domani di Domenica in, lo storico contenitore di varietà della prima rete della televisione pubblica guidato da Mara Venier.Proprio Simone Cristicchi, attraverso TvBlog, ha voluto fare un video dove annuncia la sua presenza nella puntata di domani di Domenica in, dove canterà il suo bellissimo pezzo ...

Simone Cristicchi ad Huffpost : "La paura dell'altro non è dei bambini - ma dei grandi - inquinati da un indottrinamento criminale" : Simone Cristicchi ha il garbo e l'umiltà dei grandi. La voce felice di chi si stupisce ancora che l'emozione che ha trasmesso cantando "Abbi cura di me" sul palco dell'Ariston sia arrivata a così tante persone, che il testo del brano sia studiato nelle scuole, che tutti lo osannino come il "vincitore" morale della 69°edizione del Festival di Sanremo. Classe 1977, tradisce anche la lecita delusione di chi ha creduto di vincere. ...

Simone Cristicchi parte da Roma con l'Instore Tour : Un viaggio alla scoperta e alla riscoperta del mondo versatile e dalle mille sfaccettature di questo eclettico artista, che ha fatto della sottile ironia unita alla riflessione profonda la sua cifra ...

Simone Cristicchi emoziona Mara : ecco chi l’ha spinto a tornare in scena : Simone Cristicchi emoziona tutti a Domenica In: Mara Venier non riesce a parlare Standing ovation a Domenica In per Simone Cristicchi. Il cantante con Abbi cura di me, brano presentato al Festival di Sanremo 2019, emoziona tutti. Il pubblico, applaudendo, si alza in piedi a fine esibizione e lui non può non ringraziarli per il […] L'articolo Simone Cristicchi emoziona Mara: ecco chi l’ha spinto a tornare in scena proviene da Gossip e ...

Sanremo 2019 - Simone Cristicchi vince il Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione con Abbi cura di me : di Emiliana Costa Simone Cristicchi ha vinto il Premio 'Sergio Endrigo' come miglior interpretazione , con la canzone Abbi cura di me . A Cristicchi sono andati 85 voti degli accreditati all'Ariston ...