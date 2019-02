Silvio Berlusconi lascia a Antonio Tajani il posto di capolista di Forza Italia nella

Arresto genitori Renzi - Silvio Berlusconi : “Le disgrazie degli altri non mi rendono mai felice” : Silvio Berlusconi esprime nuovamente solidarietà nei confronti di Matteo Renzi dopo gli arresti domiciliari comminati ai genitori: "Le disgrazie degli altri non mi rendono mai felice. Ho espresso solidarietà a Renzi anche se lui non lo ha fatto con me. Penso che ora, come ho sempre detto, ci sia bisogno di una profonda riforma della giustizia".Continua a leggere

Silvio Berlusconi ... mi candido ovunque! : Silvio Berlusconi ha galvanizzato gli azzurri durante l'assemblea dei parlamentari azzurri. Alle elezioni europee "sarò candidato in tutte le Circoscrizioni tranne nel Centro, dove correrà Tajani". Così il leader di FI, Berlusconi, al termine della riunione coi parlamentari 'azzurri', annunciando la costituzione in tutta Italia di "Comitati" per sostenere l'ex premier per la nuova Europa e la nuova Italia. "Forza Italia è e resta ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia : "Via dal partito chi non condivide i nostri valori" : "Andremo a nuove elezioni a breve perché il governo cadrà e ci andremo con la coalizione di Centrodestra, non ci risulta che i sondaggi secondo cui la Lega senza FI va meglio siano veri". Cosi Silvio Berlusconi ha galvanizzato gli azzurri durante l'assemblea dei parlamentari azzurri. Il Cav non escl

Silvio Berlusconi sui genitori di Matteo Renzi arrestati - bomba sui magistrati : 'Cosa sta accadendo in Italia' : Torna a tuonare contro le 'toghe politicizzate' , Silvio Berlusconi. Lo fa, questa volta, non pro domo sua, ma in riferimento all' arresto dei genitori dell'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Parlando ai microfoni di In vivavoce su Radio1, il leader di Forza Italia spiega che telefonerà a Renzi per esprimere solidarietà.

Silvio Berlusconi sui genitori di Matteo Renzi arrestati - bomba sui magistrati : "Cosa sta accadendo in Italia" : Torna a tuonare contro le "toghe politicizzate", Silvio Berlusconi. Lo fa, questa volta, non pro domo sua, ma in riferimento all'arresto dei genitori dell'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Parlando ai microfoni di In vivavoce su Radio1, il leader di Forza Italia spiega che telefonerà

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : 'Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà' : Guido Crosetto , co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it , predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra . 'La nuova ...

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Silvio Berlusconi fa cassa con Mondadori e Fininvest : Il Cavaliere fa cassa: a Parigi vendendo Mondadori France e a Milano comprando ancora azioni Mediaset allo scopo di intascare più dividendi e tenere a debita distanza i francesi di Vivendi. Che siano giornate di grandi lavori in casa Fininvest si vede dall' intrecciarsi di notizie e di in discrezion

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’arresto dei genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere

Silvio Berlusconi a Domenica Live - spiazza Barbara D'Urso : "La pubblicità? Ci sono momenti in cui..." : È un Silvio Berlusconi a spron battente quello che in questa settimana si è "preso" Mediaset. Questa mattina è a Mattino 5, Domenica pomeriggio era invece tornato da Barbara D'Urso a Domenica Live. I temi della campagna elettorale per le regionali e le europee, già iniziata, sono i soliti: l'alleanz