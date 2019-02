Sì alla legge funeraria | la Regione blocca i cimiteri solo islamici

Londra pensa alla legge di 650 anni fa per poter giudicare le mogli dei jihadisti : L'ultimo condannato per tradimento nel Regno Unito è un nazista impiccato nel 1946 sulla base del Treason Act 1351. Ma a considerare un aggiornamento della norma che risale a 650 anni fa, cioè ai tempi di Edoardo III, spunta adesso il ministro degli Interni Sajid Javid, che alla Camera dei Comuni si è detto pronto a valutare attentamente una revisione della legge, che potrebbe essere riscritta. La ragione? Trovare una soluzione legale al rebus ...

Dalla D'Urso si parla della proposta di legge per le radio : 'Una canzone su tre italiana' : Nel pomeriggio del 19 febbraio, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea ha introdotto al pubblico di Canale 5 il contenuto della nuova proposta di legge avanzata Dalla Lega, a prima firma Alessandro Morelli, l'onorevole ed ex direttore di radio Padania che è apparso nello studio del programma per esprimere la sua opinione relativamente al dibattito ...

Mogol e Beppe Carletti dei Nomadi favorevoli alla proposta di legge leghista di passare in radio un brano italiano ogni 3 : “Va incoraggiata” : “Ritengo quella proposta una cosa positiva perché concede spazio alla nostra cultura. Mi pare una cosa assennata, e poi la aspettiamo da anni una legge sulla musica”. A sostenerlo sono due grandi nomi della musica italiana, Giulio Rapetti in arte Mogol, e Beppe Carletti, leader dei “Nomadi”, una delle band nostrane più longeve. In un’intervista a La Stampa, i due artisti hanno hanno spiegato di appoggiare la ...

Firenze - una proposta di legge può salvare il centro storico dalla ‘rigenerazione urbana’ : di Ilaria Agostini, urbanista Anche a Firenze lo slogan ambiguo della “rigenerazione urbana” si è imposto nella propaganda politica. Se, da una parte, “rigenerazione urbana” richiama la fine dell’espansione della città – ma ben attive pulsioni megapolitane (aeroporto, Tav) fanno dedurre che tale processo sia ancora in atto –, dall’altra, lo slogan indica l’avvenuta attivazione di nuovi interessi speculativi sul patrimonio insediativo storico, ...

Beni culturali. La legge proposta nel 2010 dalla Commissione Rodotà è ancora valida? : ... Libertà e Giustizia ha dovuto prendere atto che l'idea di trasformare in una legge di iniziativa popolare il testo scaturito, dieci anni fa, dalla Commissione Rodotà sta spaccando il mondo dei Beni ...

Dalla protesta LGBT ai 100 milioni dell’All-Star Game : Charlotte si fa ricca al costo di una legge su bagni e transgender : Charlotte si prepara alla pioggia di milioni dell’All-Star Game a 2 anni dal disastro dell’House Bill 2: la legge che scatenò la protesta LGBT e fece fuggire aziende, vip e introiti del basket NBA Charlotte si veste a festa per un weekend di sport e spettacolo a dir poco elettrizzante. Da questa notte fino a domenica (per l’Italia le prime ore della mattinata di lunedì), il basket NBA sosta in città per 3 giorni di puro ...

Dl Semplificazioni - dalla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore : è legge : Via libera definitivo al decreto legge sulle Semplificazioni da parte dell’Aula della Camera. Il provvedimento, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, diventerà dunque legge. I voti favorevoli sono stati 275, i voti contrari 206, 27 gli astenuti. L'articolo Dl Semplificazioni, dalla Camera ok alla fiducia con 275 voti a favore: è legge proviene da Il Fatto Quotidiano.

La crisi in Venezuela approda alla Camera. Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : La crisi in Venezuela approda in parlamento. Il 12 febbraio alle 11 si terranno nell'Aula della Camera comunicazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sulla situazione in Venezuela. Al termine dell'intervento del ministro verranno votate risoluzioni in Aula. L'Italia non e' l'unico Paese Ue a non aver riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela. Ma e' pero' vero che noi siamo l'unico grande Stato europeo a ...

Salto con gli Sci - addio alla leggenda Matti Nykanen : scomparso a 55 anni : Il fuoriclasse scandinavo ha iniziato la carriera nel 1981 e si è ritirato nel 1991 dopo 46 vittorie in Coppa del mondo. Ai Giochi di Calgary 1988 Nykanen è stato il primo saltatore della storia a ...

Legge Salvini - la Toscana ricorre alla Consulta con 60 Comuni. Nessuno apuano : Toscana - La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la Legge Salvini: "Un ricorso alla Consulta " spiegano da Firenze " contro il decreto del governo, poi convertito in Legge, che ...

Pil - Conad : allarme chiusure domenicali - legge aggraverà recessione : ... askanews, - La proposta di legge sulla chiusura domenicale delle attività commerciali, arrivata alla Camera in commissione Attività produttive, se approvata avrebbe pesanti effetti sull'economia ...

Gabriella - la 62enne esodata e rovinata dalla legge Fornero e da 'Quota 100' : "Finché tutti gli esodati non saranno salvaguardati non si potrà parlare di superamento della Legge Fornero". A parlare è Gabriella , 62 anni e quasi 30 di contributi, che dopo essere stata beffata ...