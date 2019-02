Serena Mollicone | la Procura | «Fu uccisa dalla famiglia del maresciallo»

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 febbraio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» torna sul caso di Serena Mollicone : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Champions League Atletico Madrid – Juventus Il campione del mondo Grisù da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra. Griezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano (lo stadio che ospiterà la ...

Delitto di Arce - secondo l’ultima perizia Serena Mollicone fu uccisa da Marco Mottola : Le ultime perizie, raccolte in un’informativa consegnata dai carabinieri al sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Maria Beatrice Siravo, sembrano finalmente identificare il responsabile dell’omicidio di Serena Mollicone. Si tratta di uno dei più famosi “cold case” degli ultimi anni: la 18enne di Arce, un piccolo paese in provincia di Frosinone, sparì nel nulla il primo giugno del 2001, per essere ritrovata morta due giorni dopo nel ...