tg24.sky

: Serbia, la partner della premier Brnabic ha partorito un bimbo - SkyTG24 : Serbia, la partner della premier Brnabic ha partorito un bimbo - AndrejicDejan : RT @MinisteroDifesa: #22ottobre Il Ministro @Eli_Trenta, in visita ufficiale in #Serbia, ha incontrato il Presidente Aleksandar Vucic @avuc… - MiroNikodijevic : RT @MinisteroDifesa: #22ottobre Il Ministro @Eli_Trenta, in visita ufficiale in #Serbia, ha incontrato il Presidente Aleksandar Vucic @avuc… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La donna, apertamente omosessuale, è "la prima tra i capi di governo" ad avere un figlio dalla compagna mentre è in carica e la "prima al mondo in una coppia omosessuale", afferma il suo ufficio. Le leggi del Paese non riconoscono unioni tra persone dello stesso sesso