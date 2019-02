Scuola | sciopero studenti contro l’esame di Maturità | lezioni a rischio il 22 febbraio

Scuola - lezioni a rischio mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA : mercoledì 27 febbraio le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero del personale docente e ATA annunciato da Unicobas Scuola e Università contro la regionalizzazione del sistema e confermato con una nota dal Miur: "No alle gabbie salariali e all'esame di Stato invalsizzato".Continua a leggere

Sciopero Scuola : docenti e personale Ata protestano mercoledì 27 febbraio : Nel corso del mese corrente ci saranno diversi scioperi. Le agitazioni sindacali non riguarderanno soltanto il settore dei trasporti, come la protesta del comparto aereo fissata per venerdì 15 febbraio 2019, ma anche quello della scuola. Unicobas ha indetto uno Sciopero nazionale per mercoledì 27 febbraio 2019. Ad incrociare le braccia non saranno solamente i docenti, ma anche il personale Ata. Il sindacato fa sapere che si protesterà per dire ...

Unicobas Scuola e università : indetto lo sciopero per il 27 febbraio : Unicobas scuola ribadisce la sua contrarietà nei confronti della tematica inerente la regionalizzazione per gli Istituti scolastici e per le università. Il secco no viene annunciato con uno sciopero previsto per giorno 27 febbraio 2019. Ecco di seguito il comunicato. Unicobas: no a regionalizzazione per scuola e università No a differenziazioni di qualità fra le regioni! No alle gabbie salariali! No all’esame di stato invalsizzato! No ...

Sciopero Scuola del 9 febbraio : Il prossimo 9 febbraio si svolgerà un’altra giornata di Sciopero nella scuola. Per quella data i sindacati hanno organizzato una manifestazione. Nel mirino ci sono le scelte del governo che con la Legge di Bilancio ha cambiato in peggio il sistema di reclutamento. La scelta di tornare ai vecchi concorsi abilitanti e fare a meno della formazione appare la peggiore possibile. Da ormai 20 anni l’accesso all’insegnamento è stato caratterizzato ...

Sciopero Scuola : docenti e personale ATA 'incrociano le braccia' sabato 26 gennaio : Una raffica di scioperi sta interessando questa seconda metà del mese di gennaio. Ad incrociare le braccia non sono soltanto i lavoratori nel settore dei trasporti, ma abbiamo visto come anche in altri ambiti lavorativi si sono già svolte delle proteste sindacali. Altre andranno in scena tra pochi giorni, come ad esempio l’agitazione di docenti e personale ATA nel comparto scolastico. La giornata in cui le lezioni saranno a rischio è quella di ...

Sciopero Scuola il prossimo 26 gennaio 2019 : La giornata di Sciopero indetta per sabato 26 gennaio è la prima di questo nuovo anno solare. Lo stato di agitazione è stato proclamato dal sindacato CONF.A.S.I per tutto il personale docente e ATA sia precario che di ruolo. In considerazione della proclamazione dello Sciopero il Miur ha pubblicato la nota n. 1045 del 14 gennaio 2019. E’il segretario del CONF.A.S.I Antonio Labate a spiegare i motivi del nuovo stato di agitazione che segue ...

Scuola - al via sciopero docenti e personale Ata : lezioni a rischio - : Lunedì 7 e martedì 8 gennaio mobilitazioni in tutta Italia indette dal sindacato Saese per manifestare la sua "totale contrarietà ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico"...

La Scuola riparte... con lo sciopero : lezioni a rischio per due giorni : Lunedì 7 e martedì 8 gennaio le scuole potrebbero rimanere chiuse per la protesta di professori e personale Ata. Lo sciopero...

Scuola - il 7 e l’8 gennaio sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata : Il 7 e l’8 gennaio sono state proclamate due giornate di sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo sciopero è stato ...