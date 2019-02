Scuola | arrivano le lezioni di salute | si studierà dall’asilo alle superiori

Casale Monferrato - i piatti della mensa si fondono col cibo caldo : a Scuola arrivano i Nas : È successo in una scuola di Casale Monferrato , in provincia di Alessandria. I Nas hanno sequestrato 4000 piatti biodegradabili usati nella mensa scolastica per servire i pasti agli alunni. A segnalare il problema è stata una mamma che, dopo aver ascoltato la figlia dodicenne, si è rivolta ai carabinieri.Continua a leggere

Omosessualità e aborto - le bufale ‘pro-vita’ arrivano a Scuola. È ora di dire basta : Alcuni avvenimenti degli ultimi giorni hanno coinvolto i movimenti pro-vita e i soliti alfieri dell’omofobia. Questi evidenziano non tanto la forza primigenia che agita quel mondo – l’odio per il diverso – quanto il metodo usato per far breccia nella società: la menzogna. Menzogna infarcita da una certa dose di mistificazioni. Vediamo perché. Cominciamo dal caso di Silvana De Mari, medico e scrittrice fantasy divenuta famosa per le sue ...