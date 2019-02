Scritte antisemite in cimitero a Lione

: Francia, nuove #svastiche e scritte antisemite a #Lione. Graffiti nel giardino della memoria con scritta 'Shoah bla… - RaiNews : Francia, nuove #svastiche e scritte antisemite a #Lione. Graffiti nel giardino della memoria con scritta 'Shoah bla… - SkyTG24 : A Lione scritte antisemite e svastiche al Giardino della Memoria - Agenzia_Ansa : #Francia #Lione, svastiche e scritte antisemite #ANSA -

Due svastiche rovesciate, disegnate in rosso, e la scritta "shoah blabla" sono state scoperte su un monumento ai caduti aldi Champagne-au-Montd'Or, villaggio vicino a. Lo ha fatto sapere la prefettura. Ai piedi del monumento un'altra svastica, con la frase "passkon a pa le shoa" (interpretabile con "perché non abbiamo la shoah"). Dura condanna del prefetto diPascal Mailhos,"antisemitismo, xenofobia, omofobia e ogni altra forma di odio non hanno posto nella Repubblica", ha affermato.(Di giovedì 21 febbraio 2019)