Scoperta una nuova e misteriosa forma di comunicazione “wireless” nel cervello

L’elisir di lunga vita potrebbe diventare realtà : Scoperta una molecola che rende più longeve le cellule umane : L’elisir di lunga vita potrebbe diventare realtà, grazie ad una molecola anti-invecchiamento individuata nelle foglie di una pianta molto comune in Giappone, che ha dimostrato di allungare la vita di lievito, vermi, moscerini e cellule umane. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, si deve ai ricercatori guidati da Frank Madeo, dell’università austriaca di Graz. I ricercatori hanno analizzato le molecole ...

Scoperta una "Critical Mode" nei file di gioco di Kingdom Hearts 3 : Come riporta VG247.com, sarebbe stata Scoperta una nuova modalità che raddoppia il danno che i giocatori possono ricevere in Kingdom Hearts 3.L'utente Twitter Keytotruth ha apparentemente scoperto una Critical Mode ancora più difficile, dove i giocatori hanno una barra della salute inferiore e ricevono il doppio dei danni.Anche se non si può ancora confermare nulla, sembra che le differenze principali tra le modalità Proud e Critical risiedano ...

Chili di troppo & salute : una nuova Scoperta apre importanti strade per curare diabete e malattie cardiache : Il Dna decide dove si distribuiscono i Chili di troppo nell’organismo. A giungere a questa straordinaria scoperta pubblicata sulla rivista Nature Genetics dal consorzio internazionale Giant, che riunisce 275 ricercatori, e promette di offrire una nuova arma alla lotta contro l’obesità e alle malattie collegate, come quelle cardiache e il diabete. Coordinato dall’epidemiologo Kari North, dell’americana University of ...

Palermo - Scoperta centrale della droga : otto arresti. Spacciavano anche davanti a una bambina : I carabinieri hanno sgominato, nel corso di un’operazione antidroga denominata in codice Pellicano, una centrale di spaccio in via Brigata Aosta, nella periferia orientale di Palermo. Il gip del Tribunale di Palermo ha firmato una misura cautelare nei confronti di otto persone, tre dei quali minorenni. Sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. ...

Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una sconvolgente Scoperta : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una Scoperta sconvolgente : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Macabra Scoperta : corpo trovato in un freezer - è di una studentessa scomparsa nel 2000 : Era scomparsa quasi 19 anni fa in Croazia e ora, forse, il suo caso potrà essere risolto. La donna è una studentessa di cui era stata denunciata la sparizione solo cinque anni dopo e il cui corpo è stato ora ritrovato nel freezer di un’abitazione di Mala Subotica, nel Nord della Croazia. Si tratta della casa della sorella di Jasmina Dominic, che aveva 23 anni nel 2000, quando se ne persero le tracce. Jasmina studiava a Zagabria. Il fatto ...

Sla - una Scoperta italiana : colesterolo 'cattivo' - sigarette e troppo sport tra le cause : Sla: un’importante scoperta è stata portata a termine dai ricercatori della Città della Salute di Torino insieme agli americani del National Institutes of Health di Bethesda. I suoi risultati rappresenterebbero una svolta estremamente importante che indurrebbe a far sperare nello sviluppo di nuove terapie e trattamenti per i milioni di pazienti affetti da questa patologia invalidante. Tre i possibili nemici responsabili dell’insorgenza della ...

Stromboli - Scoperta l'origine dello tsunami che colpì Napoli sotto gli occhi di Petrarca : L'isola di Stromboli nell'arcipelago delle Eolie è stata l'origine di tre grandi tsunami che hanno flagellato il Mediterraneo in epoca medievale, uno dei quali ebbe come testimone d'eccezione anche il ...

Alzheimer - Scoperta area del cervello immune/ Lo studio porta a una cura definitiva? : Uno studio sull'Alzheimer ha svelato come esisterebbe una zona del cervello immune a questa. Una novità che potrebbe portare a svolte nelle cure del morbo.

Alla Scoperta del Salento : La leggenda della faccina - una storia d'amore d'altri tempi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Scoperta una nuova super Terra : Da Palermo arriva la Scoperta di un nuovo Pianeta simile alla Terra La Scoperta della nuova super Terra porta bandiera Italiana grazie alla Scoperta della Palermitana Laura Affer dell’Osservatorio di Palermo dell’Istituto nazionale di astrofisica . Si tratterebbe di un pianeta roccioso e dalla massa sette volte rispetto a quella della Terra, che gira intorno […] L'articolo Scoperta una nuova super Terra sembra essere il primo su ...

Guardia di finanza - Scoperta una nuova truffa sui carburanti a Napoli : La colonnina segnava il pieno, ma gli automobilisti pagavano l'aria: è quello che hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli nel corso dell'attività di ...

Scoperta shock a Modena - in auto parcheggiata il cadavere carbonizzato di una donna : La donna rinvenuta cadavere sul sedile posteriore della vettura ancora fumante dopo essere stata incendiata. Sul caso indaga or la polizia che al momento non esclude lacuna ipotesi.Continua a leggere