Sci di fondo | Mondiali Seefeld 2019 | Federico Pellegrino | “Arriviamo alla gara dell’anno

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Federico Pellegrino vuole scalare la montagna - Klaebo per un bis da leggenda : Due anni fa Johannes Hoesflot Klaebo era solo un giovane emergente di belle speranze, oggi sembra un avversario pressoché imbattibile per Federico Pellegrino, il campione del Mondo della sprint a tecnica libera che va a caccia di uno storico bis iridato sulla pista di Seefeld ma che dovrà fare i conti con il grande specialista norvegese che negli ultimi due anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere nelle sprint e non solo. Non è la pista ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : svedesi contro tutte nella sprint femminile. Il punto di domanda sul recupero di Stina Nilsson : La gara sprint assegnerà la prima medaglia ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld nella giornata di domani: dall’edizione di Lahti a quella austriaca sono cambiate molte cose, che portano a ritenere più che fondata la candidatura dell’intero blocco svedese per i posti sul podio. In casa Svezia, però, regna un dubbio: quale sarà la condizione di Stina Nilsson? La venticinquenne nata a Malung si è ripresa molto velocemente da un serio ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : svedesi contro tutte nella sprint femminile. Il punto di domanda sul recupero di Stina Nilsson : La gara sprint assegnerà la prima medaglia ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld nella giornata di domani: dall’edizione di Lahti a quella austriaca sono cambiate molte cose, che portano a ritenere più che fondata la candidatura dell’intero blocco svedese per i posti sul podio. In casa Svezia, però, regna un dubbio: quale sarà la condizione di Stina Nilsson? La venticinquenne nata a Malung si è ripresa molto velocemente da un serio ...

Calendario Mondiali Sci di fondo 2019 : le date e gli orari giorno per giorno. Il programma e come vederli in tv e streaming : Abbiamo ancora tutti negli occhi la straordinaria doppietta di Cogne ed ecco arrivare le gare più importanti dell’anno per lo sci di fondo: dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Mondiale al via : Pellegrino guida l'Italia più giovane : Il Falco guida la spedizione di 17 azzurri del fondo, 10 uomini, 7 donne, che da oggi, nelle qualificazioni dello sprint, provano a farsi largo nel mondo dei soliti noti: russi, norvegesi, svedesi, ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Federico Pellegrino ed altri otto azzurri in gara nella sprint iridata di giovedì : Ormai ci siamo: giovedì 21 febbraio si assegneranno le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo e l’Italia calerà subito l’asso. nella sprint in tecnica libera gli azzurri saranno in cinque nella gara maschile, in quanto Federico Pellegrino parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017). Assieme a lui saranno della partita Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz. nella gara ...

Sci di fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...