Savic ricorda Firenze | ' Ho grande nostalgia | lì sono cresciuto'

calciomercato

: @_massimilianor Si ma è solo un periodo sfigato perché Icardi non segna. Poi per i tifosotti Icardi vale 1/10 di Pi… - briani_davide : @_massimilianor Si ma è solo un periodo sfigato perché Icardi non segna. Poi per i tifosotti Icardi vale 1/10 di Pi… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) ' L'esperienza in Italia è stata importantissima per la mia crescita ', ha raccontato il difensore dell' Atletico Madrid Stefanai microfoni de La Gazzetta dello Sport . ' La Fiorentina - ha spiegato il serbo - mi ha dato l'opportunità ecome giocatore e come persona. Ho ricordi bellissimi eper un'ottima esperienza ' . Poi il ...