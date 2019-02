Sarri e il Chelsea | cosa c' è dietro alla crisi profonda del sarrismo | e perché gli

Chelsea - la squadra al fianco di Sarri : “ora dobbiamo mantenere la calma” : Il Chelsea non sta di certo attraversando un buon momento ma è sbagliato mettere in dubbio le capacità di Maurizio Sarri, l’ex Napoli può togliersi ancora tante soddisfazioni sulla panchina dei Blues. “La cosa piu’ importante adesso e’ rimanere calmi, dobbiamo continuare ad allenarci duramente per ritrovare il nostro miglior calcio, altrimenti non risolveremo i nostri problemi“, le parole di Pedro, mentre uno ...

Premier League – Ore decisive per Sarri : riunione ai vertici del Chelsea per il futuro dell’allenatore italiano : Il futuro di Sarri al Chelsea in bilico: vertice per discutere il futuro dell’allenatore italiano Il futuro di Maurizio Sarri al Chelsea è a rischio: dopo il ko contro il Manchester United, costato l’eliminazione dalla FA Cup, il club inglese sta seriamente valutando se dare ancora un’opportunità all’allenatore italiano o meno. Il Chelsea sta affrontando un periodo buio e dopo il pensatissimo 6-0 contro il Manchester City ...

Sarri è ormai isolato - verso l’addio dal Chelsea : ormai resta solo da capire quando il Chelsea decidera' di esonerare Maurizio Sarri, epilogo inevitabile - secondo l'unanimita' della stampa britannica - di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso. L'eliminazione dalla Fa Cup per mano del Manchester United e' solo l'ultimo capitolo di una vicenda sempre piu' tormentata, con l'ex tecnico del Napoli rimasto solo e isolato nel difendere il suo credo calcistico. Non solo le stelle dello ...

Sarri in bilico : il Chelsea perde ancora - Zidane alla finestra : Non sta andando affatto bene l'avventura di Maurizio Sarri alla guida dei Blues. Dopo un inizio di stagione convincente, qualcosa si è inceppato. La squadra è scivolata al sesto posto in Premier League ma la cosa che preoccupa il tecnico italiano è il fatto che i giocatori non riescano a capire le sue idee di calcio mentre i tifosi si sono stufati del suo modo di giocare. Dopo la sconfitta di ieri negli ottavi di FA Cup contro il Manchester ...

Aria tesa in casa Chelsea : Sarri contestato dal pubblico - la risposta del tecnico dei Blues : Maurizio Sarri si sente al sicuro, ma lo spettro dell’esonero si fa sempre più vivo: i tifosi del Chelsea contestano l’allenatore Maurizio Sarri è uscito dall’FA Cup nella serata di ieri dopo la sconfitta contro il Manchester United. Il suo Chelsea non ingrana e rischia di rimanere fuori dalla Champions League. Proprio per questa penuria di risultati il pubblico dei Blues ieri ha pesantemente contestato Sarri ed il suo ...