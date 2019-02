Blastingnews

: Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa - FBardanzellu : Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa - Maurozac : Bernie Sanders lancia la sua candidatura a presidente con un grande discorso. - lilasart : RT @giornalettismo: Bernie #Sanders lancia un 'movimento senza precedenti nella storia degli #Usa' e si candida nella corsa alla Casa Bianc… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Bernie, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alledegli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio.si era già candidato alledel 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico democratico in grado di battere qualsiasi candidato del partito avverso. Clinton, infatti, ha poi ceduto di fronte al Presidente attuale, il repubblicano Donaldè nato a New York, nel distretto di Brooklyn, da madre di origini ebraiche, settantasette anni fa. Qualora riuscisse a succedere al settantatreenne, diverrebbe il più anziano presidente eletto della storia degli Stati Uniti....