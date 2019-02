Samsung Galaxy S10e | Galaxy S10 e Galaxy S10+ ufficiali | i migliori e più completi Galaxy

Samsung Galaxy Watch Active ufficiale : uno sportwatch a misura di polso - completo e minimale : Debutto al Galaxy Unpacked di Samsung Galaxy Watch Active, il nuovo sportWatch del colosso sudcoreano. Si tratta di un orologio smart completo, dal design elegante e minimale che, per le sue dimensioni non eccessive risulta adatto anche ai polsi più piccini. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active ufficiale: uno sportWatch a misura di polso, completo e minimale proviene da TuttoAndroid.

Presentato il Samsung Galaxy Fold : specifiche - foto - uscita e prezzo per l'Italia : Il Galaxy UNPACKED 2019 (ancora in corso, visto che è da poco iniziato), oltre ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ci ha restituito anche il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso asiatico. Trattasi di un dispositivo assai particolare, o forse - sarebbe il caso di dire - unico nel suo genere, cui molto probabilmente seguiranno esemplari sui generis, di realizzazione altra (il prossimo, prodotto da Huawei, proprio ...

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e : caratteristiche - prezzo e data di uscita in Italia : Il 2019 sarà un anno ricco di novità per chi cerca un nuovo smartphone da acquistare: il 5G in arrivo, i nuovi display con il «buco» o pieghevoli e la moltiplicazione delle fotocamere posteriori saranno tutti ottimi argomenti da tenere in testa quando ci incammineremo verso un negozio di elettronica. Il primo big del mercato a mostrare le carte è Samsung che anticipa la concorrenza (e il Mobile World Congress in ...

Ecco il Samsung Galaxy Fold : “L’era degli smartphone pieghevoli comincia oggi” : Il colosso coreano, dopo un difficile 2018, tenta la riscossa e presenta una nuova generazione di telefoni con schermo flessibile capaci di trasformarsi in tablet (dai prezzi stellari). Non solo: in uscita anche cinque diverse versioni dell’S10. “Il settore sta segnando pesanti...

Duplice sfida tra Samsung Galaxy S10 con S10 Plus e S9 con S9 Plus : schede tecniche a confronto : Si è da poco conclusa la presentazione dei nuovi top di gamma di casa Samsung, il Samsung Galaxy S10 ed il Galaxy S10 Plus. Vediamo a tal proposito quali sono le differenze con i modelli dello scorso anno, ossia il Samsung Galaxy S9 ed il Samsung Galaxy S9 Plus, in modo tale da comprendere subito oggi 20 febbraio quali siano stati i passi in avanti fatti dal produttore asiatico numeri alla mano. Insomma, andiamo oltre le normali distinzioni tra ...

Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie - Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI : Tre smartphone abbracciano Android 9 Pie: Nokia 8 e Nokia 6 in versione stabile, per Samsung Galaxy A7 (2018) invece arriva la beta della Samsung One UI

Google Camera per Samsung Galaxy S9 con Android Pie : tutti i link al download : I possessori dei Samsung Galaxy S9 che utilizzano la Google Camera avranno scoperto sulla propria pelle che l'app non funziona più una volta aggiornati i propri dispositivi all'ultima distribuzione Android 9.0 Pie con One UI. Se proprio non riuscivate ad ottenere i risultati desiderati con il software proprietario del colosso sudcoreano, sappiate che è stato di recente diffuso un fix che vi permetterà di riprendere ad utilizzare Google Camera a ...

Bixby in italiano disponibile per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono Bixby in italiano. Alcune segnalazioni lo danno disponibile anche su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.

Difficile sarà questo il Samsung Galaxy Fold : immagine forse fittizia : La prima presunta immagine del Samsung Galaxy Fold pare essere apparsa, anche se restiamo molto scettici a riguardo. Il leak è stato diffuso su 'Samsungmyhub.com', ma c'è più di una ragione che ci induce a dubitare circa la sua veridicità. Come potete vedere, il vetro, specie la parte alla vostra destra, ricorda, non troppo velatamente, un qualche iPhone di passata generazione, almeno nella parte sovrastante. Per quanto riguarda il lato ...

Ecco Bixby in italiano - sui Samsung Galaxy S9 e Note 9 dal 20 febbraio : Era dalla Samsung Developer Conference che si parlava dell'imminente distribuzione di Bixby in italiano a bordo dei Samsung Galaxy S9, oltre che dei Note 9. Se per quest'ultimi il roll-out era partito poco dopo, la situazione era parsa andare un po' più per le lunghe per quanto riguarda i top di gamma della serie S, che soltanto adesso hanno ottenuto il rilascio dell'assistente virtuale in lingua italiana in versione finale. Una volta acquisito ...

Come seguire l’imperdibile video presentazione del Samsung Galaxy S10 - orario italiano per diretta streaming il 20 febbraio : La presentazione del Samsung Galaxy S10 e S10 Plus è attesa per la serata di oggi 20 febbraio. Come seguire la diretta streaming dell'evento e soprattutto a che ora per noi italiani? Diciamo subito ai nostri lettori che il live avrà luogo in un momento abbastanza comodo, seppur a cavallo della cena ma poco importerà mangiare un po' più tardi, visto che le novità attese sono moltissime, compreso il primo vero e proprio smartphone pieghevole del ...

C'è ancora tempo per prezzi e render definiti dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold : I tre Samsung Galaxy S10 compaiono poche ore prima del lancio ufficiale assieme ad immagini già viste e al listino prezzi del sito francese Boulanger; compaiono anche un paio di immagini di Samsung Galaxy Fold, ma alcuni particolari del design fanno dubitare che siano veritiere.