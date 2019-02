Samsung Galaxy S10 tutto o quasi già svelato prima della grande presentazione di

Google Camera per Samsung Galaxy S9 con Android Pie : tutti i link al download : I possessori dei Samsung Galaxy S9 che utilizzano la Google Camera avranno scoperto sulla propria pelle che l'app non funziona più una volta aggiornati i propri dispositivi all'ultima distribuzione Android 9.0 Pie con One UI. Se proprio non riuscivate ad ottenere i risultati desiderati con il software proprietario del colosso sudcoreano, sappiate che è stato di recente diffuso un fix che vi permetterà di riprendere ad utilizzare Google Camera a ...

Bixby in italiano disponibile per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono Bixby in italiano. Alcune segnalazioni lo danno disponibile anche su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.

Difficile sarà questo il Samsung Galaxy Fold : immagine forse fittizia : La prima presunta immagine del Samsung Galaxy Fold pare essere apparsa, anche se restiamo molto scettici a riguardo. Il leak è stato diffuso su 'Samsungmyhub.com', ma c'è più di una ragione che ci induce a dubitare circa la sua veridicità. Come potete vedere, il vetro, specie la parte alla vostra destra, ricorda, non troppo velatamente, un qualche iPhone di passata generazione, almeno nella parte sovrastante. Per quanto riguarda il lato ...

Ecco Bixby in italiano - sui Samsung Galaxy S9 e Note 9 dal 20 febbraio : Era dalla Samsung Developer Conference che si parlava dell'imminente distribuzione di Bixby in italiano a bordo dei Samsung Galaxy S9, oltre che dei Note 9. Se per quest'ultimi il roll-out era partito poco dopo, la situazione era parsa andare un po' più per le lunghe per quanto riguarda i top di gamma della serie S, che soltanto adesso hanno ottenuto il rilascio dell'assistente virtuale in lingua italiana in versione finale. Una volta acquisito ...

Come seguire l'imperdibile video presentazione del Samsung Galaxy S10 - orario italiano per diretta streaming il 20 febbraio : La presentazione del Samsung Galaxy S10 e S10 Plus è attesa per la serata di oggi 20 febbraio. Come seguire la diretta streaming dell'evento e soprattutto a che ora per noi italiani? Diciamo subito ai nostri lettori che il live avrà luogo in un momento abbastanza comodo, seppur a cavallo della cena ma poco importerà mangiare un po' più tardi, visto che le novità attese sono moltissime, compreso il primo vero e proprio smartphone pieghevole del ...

C'è ancora tempo per prezzi e render definiti dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold : I tre Samsung Galaxy S10 compaiono poche ore prima del lancio ufficiale assieme ad immagini già viste e al listino prezzi del sito francese Boulanger; compaiono anche un paio di immagini di Samsung Galaxy Fold, ma alcuni particolari del design fanno dubitare che siano veritiere.

Siete carichi per i Samsung Galaxy S10? Ecco come seguire con noi l'evento Unpacked : Finalmente questa sera Samsung presenterà ufficialmente gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Ecco come seguire in diretta l'evento

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile : Samsung ha avviato il rollout di Android 9 Pie e della Samsung One UI su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ in Germania.

Tappe bruciate e aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 dal 20 febbraio in Europa : Arrivano le novità più attese oggi 20 febbraio per gli utenti che sono ancora legati ad un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia vale per i modelli non brandizzati in commercio in Germania, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni ci sarà la piena diffusione del pacchetto software nel resto ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile in Germania : Samsung ha avviato il rollout di Android 9 Pie e della Samsung One UI su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ in Germania. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile in Germania proviene da TuttoAndroid.

Wind tenta i propri clienti offrendo Samsung Galaxy S9 - S9+ e Note 9 a prezzi scontatissimi : Mentre Samsung sta per presentare i nuovi Galaxy S10, Wind tenta alcuni già clienti con offerte speciali dedicati ai flagship dello scorso anno.

Lo store di Samsung cambia nome e diventa Galaxy Store - con una nuova interfaccia : Alla vigilia del Galaxy Unpacked, nel quale saranno presentati i nuovi Galaxy S10, Samsung cambia nome al proprio app Store, che diventa Galaxy Store.

Samsung Galaxy Fold - power bank wireless e nuovi spot - tutto a poche ore dal Galaxy Unpacked : Lo smartphone pieghevole di Samsung, che domani presenterà anche un power bank wireless, si chiamerà Glaaxy Fold, come anticipa @evleaks.