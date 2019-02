Samsung Galaxy Fold | lo smartphone che si piega

Non sottovalutate Samsung Galaxy S10e : vi diciamo perché nella nostra anteprima da Londra : Vi raccontiamo il nostro primo incontro con Samsung Galaxy S10e, davvero niente male, potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti L'articolo Non sottovalutate Samsung Galaxy S10e: vi diciamo perché nella nostra anteprima da Londra proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus dal vivo sono sexy! Eccoli nella nostra video anteprima : video anteprima di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, vi raccontiamo i nostri primi minuti in compagnia dei nuovi super smartphone coreani.

I nuovi Samsung Galaxy Fold e S10 : Uno è il primo smartphone di Samsung con schermo pieghevole e che si trasforma in un tablet, gli altri sono le nuove versioni del modello più conosciuto dell'azienda

Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e ufficiali : ecco i fitness tracker di Samsung con display OLED : Durante il Galaxy Unpacked 2019 il colosso coreano ha presentato anche le due versioni di Samsung Galaxy Fit, il fitness tracker pensato per atleti e sportivi.

Samsung Galaxy Fold ufficiale : è realtà il primo smartphone pieghevole del colosso coreano : Samsung ha finalmente alzato il sipario sul Samsung Galaxy Fold, il primo dispositivo con display pieghevole del colosso coreano.

Al completo le schede tecniche di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e : prezzo e disponibilità in Italia : Servite le schede tecniche di Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e al termine della presentazione della serie del produittore nata per celebrare il decennale della famiglia Galaxy. Molte aspettative non sono state disattese e sveleremo dunque ogni dettaglio hardware di ogni modello appena lanciato, compreso il suo prezzo finale al pubblico (per certi versi nota dolente dell’approfondimento), Samsung Galaxy S10 DESIGN E DISPLAY – ...

Le Samsung Galaxy Buds sono ufficiali : date il benvenuto ai nuovi auricolari true wireless by AKG : I nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds sono ufficiali e sono stati svelati all'evento del produttore: andiamo a scoprire specifiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita.

Samsung Galaxy Watch Active ufficiale : uno sportwatch a misura di polso - completo e minimale : Debutto al Galaxy Unpacked di Samsung Galaxy Watch Active, il nuovo sportWatch del colosso sudcoreano. Si tratta di un orologio smart completo, dal design elegante e minimale che, per le sue dimensioni non eccessive risulta adatto anche ai polsi più piccini.

Samsung Galaxy S10e - Galaxy S10 e Galaxy S10+ ufficiali : i migliori e più completi Galaxy S di sempre : Come largamente anticipato, Samsung ha appena presentato i tre nuovi flagship, Samsung Galaxy S10e, S10 e S10 Plus, con schermo e lettore di impronte sotto al display.

Presentato il Samsung Galaxy Fold : specifiche - foto - uscita e prezzo per l’Italia : Il Galaxy UNPACKED 2019 (ancora in corso, visto che è da poco iniziato), oltre ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ci ha restituito anche il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso asiatico. Trattasi di un dispositivo assai particolare, o forse - sarebbe il caso di dire - unico nel suo genere, cui molto probabilmente seguiranno esemplari sui generis, di realizzazione altra (il prossimo, prodotto da Huawei, proprio ...

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e : caratteristiche - prezzo e data di uscita in Italia : Il 2019 sarà un anno ricco di novità per chi cerca un nuovo smartphone da acquistare: il 5G in arrivo, i nuovi display con il «buco» o pieghevoli e la moltiplicazione delle fotocamere posteriori saranno tutti ottimi argomenti da tenere in testa quando ci incammineremo verso un negozio di elettronica. Il primo big del mercato a mostrare le carte è Samsung che anticipa la concorrenza (e il Mobile World Congress in ...

Ecco il Samsung Galaxy Fold : “L’era degli smartphone pieghevoli comincia oggi” : Il colosso coreano, dopo un difficile 2018, tenta la riscossa e presenta una nuova generazione di telefoni con schermo flessibile capaci di trasformarsi in tablet (dai prezzi stellari). Non solo: in uscita anche cinque diverse versioni dell’S10. “Il settore sta segnando pesanti...

