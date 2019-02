Samsung brucia concorrenti | telefono pieghevole e 5G

Tappe bruciate e aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 dal 20 febbraio in Europa : Arrivano le novità più attese oggi 20 febbraio per gli utenti che sono ancora legati ad un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia vale per i modelli non brandizzati in commercio in Germania, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni ci sarà la piena diffusione del pacchetto software nel resto ...