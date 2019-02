Samsung Bixby ufficialmente disponibile in italiano | inglese | tedesco e spagnolo

Bixby in italiano disponibile per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono Bixby in italiano. Alcune segnalazioni lo danno disponibile anche su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. L'articolo Bixby in italiano disponibile per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Ecco Bixby in italiano - sui Samsung Galaxy S9 e Note 9 dal 20 febbraio : Era dalla Samsung Developer Conference che si parlava dell'imminente distribuzione di Bixby in italiano a bordo dei Samsung Galaxy S9, oltre che dei Note 9. Se per quest'ultimi il roll-out era partito poco dopo, la situazione era parsa andare un po' più per le lunghe per quanto riguarda i top di gamma della serie S, che soltanto adesso hanno ottenuto il rilascio dell'assistente virtuale in lingua italiana in versione finale. Una volta acquisito ...

L’assistente di Samsung imparerà presto nuove funzionalità con Bixby Routine : La scorsa settimana, a pochi giorni dal lancio di Samsung Galaxy S10, il colosso sudcoreano ha presentato i documenti per il marchio Bixby Routine presso l'ufficio per la proprietà intellettuale della Corea. Non è ancora chiaro lo scopo di questa funzionalità, tuttavia il suo nome suggerisce un nuovo modo di gestire le Routine dell'utente, ma potrebbe trattarsi anche di qualcosa di completamente diverso. L'articolo L’assistente di Samsung ...

Non vi piace Bixby? Ecco come avere Amazon Alexa sugli smartwatch Samsung : Volete utilizzare l'assistente virtuale Amazon Alexa sul vostro smartwatch Samsung? Ecco come averlo su Samsung Galaxy Watch, Gear S3 o Gear Sport con almeno la versione 4 di Tizen.

Samsung presenta Galaxy Tab S5e - il tablet per l'intrattenimento dotato di Bixby 2.0 : Samsung Galaxy Tab S5e è stato ufficialmente annunciato dal produttore: scopriamo insieme specifiche tecniche, design, immagini, data di uscita e prezzi del nuovo tablet Android premium.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Subito capricci per Bixby 2.0 sui Samsung Galaxy S9 : problemi dietro l’angolo a fine 2018 : Non ci sono segnali incoraggianti in questi giorni per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9, almeno per quanto concerne coloro che erano impazienti di imbattersi nell'aggiornamento a Bixby 2.0. Introdotto con Android Pie, il cui rilascio in alcuni angoli del mondo è scattato proprio in questi giorni, emergono per forza di cose anche i primi riscontri da parte del pubblico. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, il ritardo ...

La nuova versione di Bixby ha problemi sui Samsung Galaxy S9 : Bixby 2.0, introdotto sul Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie, non comprende molti comandi che hanno funzionato con Bixby 1.0

Una voce si dice certa che Google Assistant affiancherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung : Un'indiscrezione si dice certa del fatto che Samsung integrerà il rivale Google Assistant nel sistema operativo delle proprie smart TV

Boccone amaro Samsung Galaxy S8 e Note 8 : Bixby 2.0 ancora rimandato : Ci spiace dovervi dire che il colosso di Seul è tornato sul discorso di Bixby 2.0, affermando che l'assistente virtuale verrà reso disponibile, in questo primo frangente (quindi entro la fine di dicembre, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato) solo a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, lasciando fuori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, ed il Note 8, almeno per il momento. Oltretutto, tra le lingue supportata non sembra figurare ...

Ecco Bixby : l'assistente vocale di Samsung arriva anche in Italia : Samsung porta anche nel nostro Paese il suo assistente virtuale ricco di funzionalità ed in grado di controllare la nostra...

Esultano Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Bixby 2.0 in italiano a giorni : Un'evoluzione fantastica sta per interessare i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8, in riferimento all'assistente vocale Bixby 2.0 in italiano. Se in questo articolo vi avevamo parlato di una svolta improvvisa che aveva riguardato il Samsung Galaxy Note 9 (sembravano essere state poste delle limitazioni ben precise relativamente alla versione 2.0, disponibile solo per i phablet di ultima generazione, e soltanto in seguito per i modelli sopra ...