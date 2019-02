Sami Khedira shock | operato per un' aritmia atriale | tornerà tra un mese

Calcio - Sami Khedira operato al cuore. Ablazione perfettamente riuscita - tornerà in campo tra un mese : Stamattina è stato operato , secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport” Sami Khedira : il calciatore della Juventus è stato fermato dallo staff sanitario della Vecchia Signora dopo che ieri si era sentito male e, sottoposto ad accertamenti, gli era stata diagnosticata un’aritmia cardiaca. L’operazione è perfettamente riuscita : l’ Ablazione in futuro eviterà altre fibrillazioni e lo juventino potrà tornare a ...

Lo juventino Sami Khedira ha un'aritmia cardiaca - non giocherà in Champions League : Il trentunenne giocatore della Juventus Sami Khedira durante l'allenamento di ieri ha avuto un lieve malore ed è subito stato sottoposto ad accertamenti. Gli è stata riscontrata un'aritmia atriale, una patologia che porta all'alterazione del regolare battito cardiaco. Il giocatore tedesco non sarà quindi convocato per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, che si giocherà oggi alle 21 presso lo stadio Wanda Metropolitano di ...