Salvini | Cantieri bloccati devono partire entro marzo

Tav - lo scontro tra Salvini e Di Maio blocca i cantieri fino alle europee : Uno non ha i numeri in Parlamento e l'altro non ha la forza di imporsi se non mettendo a rischio il governo. Sulla Tav si consuma la paralisi perfetta. Un gioco di interdizione tra M5S e Lega che...

Salvini : al lavoro per decreto 'cantieri veloci' a inizio marzo : ... si è svolto a Palazzo Chigi un vertice tra Salvini, Di Maio e il premier Conte: fonti di governo spiegano che si è fatto il «punto della situazione sui provvedimenti per la crescita, l'economia e il ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Salvini alza il livello dello scontro sulla Tav. Venerdì va a visitare i cantieri - ad accoglierlo la società Telt : Dossier contro dossier. Tabelle e numeri gli uni contro gli altri. Fino ad arrivare alla massima provocazione. Quando il commissario di governo alla Tav Paolo Foietta accusa il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di non essere mai stato sui cantieri dell'Alta velocità, Matteo Salvini annuncia la sua visita a Chiomonte, dove è stata scavata la galleria che servirà come accesso per il tunnel di base. In pratica il ...

Fincantieri - Salvini : parità condizioni : "Gravissimo quanto accaduto su Fincantieri. Non funziona così la libera concorrenza. Quando sono i francesi a comprare va tutto bene. Sono stufo e rappresento un governo che non ha più intenzione di piegarsi ad interessi economici di altri paesi. Se l'Europa esiste ci sia parità di regole e di condizioni di mercato per tutti o ne trarremo le conseguenze". Così Salvini sulla richiesta di esame presentata da Francia e Germania sull'