Salute | i diabetici prendono 50 decisioni al giorno sulla propria terapia

meteoweb.eu

: Secondo uno studio della @HarvardChanSPH di Boston mangiare #fruttasecca, in particolare #noci può offrire una prot… - ANSA_Salute : Secondo uno studio della @HarvardChanSPH di Boston mangiare #fruttasecca, in particolare #noci può offrire una prot… - prenditicuore : L'attività fisica fa bene a tutti e in particolare fa bene ai diabetici - mariopaps : Articolo su trapianto microbiota e possibili effetti su diabetici #diabete #AMD -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Malati ma che un po’ medici di se stessi, chiamati quotidianamente a gestire in autonomia lapatologia. Sono le persone con diabete – ben 4,2 milioni in Italia (ma 1 milione non sa di esserlo), 66 mln in Europa e 425 mln nel mondo – costrette a prendere in media 50 ‘’ alper adattare laalla vita quotidiana.Un ‘lavoro’ che richiede circa un’ora al dì tra ripetute misurazioni della glicemia necessarie a decidere la dose di insulina da fare, ‘calcolo’ e ‘dosaggio’ del cibo da mangiare, e ‘preparazione’ in caso di attività fisica, per citare alcune voci. Un monitoraggio e una gestione che avviene quasi sempre in totale autonomia.Le nuove tecnologie possono offrire un valido supporto nelledel paziente: big data, algoritmi intelligenti e progressi ...