Salute | Francia | sport in ricetta per i malati cronici contro nuovi ricoveri

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Prescrivere l’attività fisica sistematicamente alle persone con malattie croniche, come un vero e proprio farmaco, per evitare le ri-ospedalizzazioni. ‘Ricette‘ con esercizi fisici differenti per le diverse patologie, ma ‘dose’ minima necessaria uguale per tutti: almeno 3 volte a settimana per raggiungere l’obiettivo. E’ la sintesi delle raccomandazioni per medici e pazienti elaborate indagli esperti dell’Istituto nazionale per la ricerca (Inserm). Gli esperti francesi hanno messo a punto consigli diversificati per le diverse problematiche. Eccome alcuni. Obesità: l’obiettivo è ridurre il girovita, serve dunque un programma di esercizi di resistenza. Nel diabete di tipo 2 servono esercizi per potenziare i muscoli, uniti a esercizi di resistenza di intensità medio-forte. Per l’insufficienza cardiaca sono consigliati 30 ...