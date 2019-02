Salto con gli sci | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Alex Insam e Lara

Una Vita : con il Salto TEMPORALE cambia TUTTO [anticipazioni puntate spagnole] : Venerdì 1° marzo 2019, nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita, si verificherà un SALTO TEMPORALE e così la narrazione farà un balzo in avanti di ben dieci anni: le avventure degli abitanti di calle Acacias non saranno più ambientate nel 1903 e si passerà immediatamente al 1913; di recente La 1, la rete che trasmette la telenovela iberica, ha rilasciato tramite il suo account ufficiale su Twitter delle immagini da cui è stato possibile ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 17^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 17^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Montefalco - la stagione parte con il Salto ostacoli : Montefalco Horses Le Lame Sporting Club di Montefalco inaugura la stagione 2019 con un concorso nazionale di salto ostacoli A 3 stelle , 22/24 febbraio, . L'evento, che include in programma anche la ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Uno degli appuntamenti più importanti della stagione è ormai alle porte per il circuito maggiore del Salto con gli sci, che si trasferisce in Austria per i Campionati del Mondo dal 22 febbraio al 2 marzo. I migliori interpreti della disciplina si sfideranno sui trampolini austriaci di Innsbruck e Seefeld, in cui verranno assegnati complessivamente sei titoli iridati, di cui 3 al maschile, 2 al femminile e uno in una gara mista. Si parte il 22 ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 17^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Coppa del Mondo Salto con gli Sci – Malsiner 12ª a Oberstdorf : trionfa ancora Lundby : Malsiner si conferma a buoni livelli in gara-2 a Oberstdorf: 12° posto. Runggaldier 25esima, trionfa ancora Lundby Lara Malsiner si conferma a buoni livelli nella Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci. L’altoatesina chiude al 12esimo posto la seconda gara consecutiva disputata sul trampolino HS137 di Oberstdorf con il punteggio complessivo di 226.4. Meglio nella prima serie la giovane azzurra, che arriva a una distanza di ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi sempre leader - Kamil Stoch torna in seconda piazza : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2019 : Ryoyu Kobayashi stravince e mette in ghiaccio la sfera di cristallo. Fuori dai 30 Alex Insam : Ryoyu Kobayashi sbaraglia la concorrenza e si impone nella seconda gara del weekend a Willingen (Germania), in occasione della quattordicesima tappa di Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Il 22enne nativo di Hachimantai detta la legge del più forte e regala al pubblico tedesco e agli appassionati una delle migliori performance della stagione, portando a casa l’undicesima vittoria della carriera (tutte ottenute nell’arco di questa ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 17^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : Maren Lundby centra la nona vittoria stagionale ed ipoteca la Coppa del Mondo. Malsiner 12^ - Runggaldier 25^ : Ultima gara del weekend di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile ad Oberstdorf (Germania) che va in archivio con la seconda vittoria consecutiva di Maren Lundby, sempre più in fuga nella classifica generale. La norvegese porta a casa la 21esima vittoria della carriera nel circuito maggiore, confermandosi la donna da battere in vista dei Mondiali di Seefeld grazie ad un ruolino di marcia impressionante formato da nove successi ...

Addio all'attore malinconico che esaltò Wenders e Herzog : Pedro Armocida Da Il cielo sopra a Berlino a quello sotto, al bunker de La caduta. Dall'angelo che, per amore, vuole tornare uomo nel capolavoro di Wim Wenders al suo diabolico negativo, quell'Adolf ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga - Malsiner e Runggaldier 18^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli Sci – Lara Malsiner 14ª a Oberstdorf : la vittoria va a Maren Lundby : Lara Malsiner chiude 14ª, con un punteggio complessivo di 206.2, la gara di Oberstdorf: vittoria per la norvegese Maren Lundby Buon piazzamento per Lara Malsiner che chiude al quattordicesimo posto nello storico stadio di Oberstdorf. L’azzurra centra il punteggio complessivo di 206.2 trovando un Salto leggermente migliore nella seconda serie dove arriva a quota 113 metri, mentre nella prima si era fermata a 110. In zona punti anche ...