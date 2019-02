Russia-Bielorussia | Putin | necessaria maggiore cooperazione nel quadro di Unione di Stati

BieloRussia : ministro Esteri - obiettivo Minsk è rafforzare ruolo internazionale del paese : Minsk, 20 feb 11:50 - , Agenzia Nova, - L'obiettivo principale della politica estera della Bielorussia è quello di aumentare l'importanza del paese nei processi decisionali a livello... , Res,

Europa League 2019 - sedicesimi di finale : Arsenal sconfitto in BieloRussia - Valencia e Benfica ipotecano la qualificazione : Le gare di andata dei sedicesimi di finale che non vedono coinvolte formazioni italiane vedono una sola sorpresa, ma è grandissima: l’Arsenal esce sconfitto dalla Bielorussia, dove il BATE Borisov lo supera per 1-0 con Stanislau Drahun che, al 45′, si trasforma in autentico eroe per una notte alla Borisov-Arena. Anche il risultato che arriva da Istanbul, sebbene non di uguali proporzioni, ha comunque un fattore di pronostico ...

BieloRussia : studente in preda a furia omicida accoltella e ammazza insegnante e compagno : In una scuola superiore di Stolbtsy, una piccola cittadina della Bielorussia ieri mattina 11 febbraio, uno studente di 15 anni ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha iniziato ad aggredire brutalmente i suoi compagni e la professoressa presente nella classe. Nell'aggressione purtroppo hanno perso la vita l'insegnante e un compagno, mentre altri due studenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale, dove ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nel Gruppo Mondiale I BieloRussia e Francia con un piede in semifinale : La prima giornata dei quarti di finale del Gruppo Mondiale I di Fed Cup ci restituisce la Bielorussia (avanti in Germania per 0-2) e la Francia (0-2 in casa del Belgio) con un piede in semifinale, mentre decreta il perfetto equilibrio (1-1) in Repubblica Ceca-Romania ed USA Australia. Repubblica Ceca-Romania 1-1 Scontro tra titani quello che si prospetta nel singolare che aprirà il confronto domani: oggi portano il punto alle rispettive ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2019 : esordio con successo per l’Italia contro la BieloRussia : Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia a Bled in Euro Ice Hockey Challenge 2019: gli azzurri si sono imposti sulla Bielorussia con il risultato di 3-2 e sfideranno nei prossimi due giorni, rispettivamente, i padroni di casa della Slovenia e l’Ungheria. Dopo un primo tempo a reti bianche, i ragazzi di coach Clayton Beddoes sbloccano il match al 13′ della seconda ripresa, per poi trovare il raddoppio appena ...

E ora la BieloRussia vuole liberarsi dall'abbraccio di Mosca : ... che chiedono di creare le condizioni per guadagnare di più: ha nominato un ex banchiere, Serghei Rumas, a capo del governo e si è impegnato a promuovere l'economia digitale. L'Obelisco della ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Inghilterra e BieloRussia nel Main Round con l’Italia e con l’Ungheria : Dal 29 gennaio al 3 febbraio hanno avuto luogo gli incontri del Preliminary Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, che si disputeranno in Lituania nel 2020. 32 compagini si sono giocate i 16 pass a loro disposizione per il Main Round, che si terrà dal 22 al 27 ottobre 2019 e comprendente anche l’Italia. Di seguito la composizione dei raggruppamenti della fase preliminare: Preliminary Round (29 gennaio-3 febbraio ...

Minsk - cosa vedere nella capitale della BieloRussia : Testimonianza della passione bielorussa per gli spettacoli lirici e di musica classica è il Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto , chiamato dai locali semplicemente Bolshoi . Con la sua ...

Pattinaggio di figura - Della Monica-Guarise ad un passo dal podio in BieloRussia : In Bielorussia il tandem azzurro chiude 4° e manca la top 3 tra le coppie di artistico per pochi centesimi di punto; noni invece . Ghilardi-Ambrosini. Dopo il corto Della gara maschile Grassl è 9°, Rizzo 10° Quindici centesimi di punto. Tanto è mancato a Nicole Della Monica e Matteo Guarise per centrare, nella seconda giornata degli Europei di Minsk, uno storico podio per l’Italia del Pattinaggio di figura. Il tandem delle Fiamme ...

Campionati Europei pattinaggio di figura : Nazionale azzurra in gara da mercoledì in BieloRussia : La Nazionale azzurra in gara da mercoledì in Bielorussia nel pattinaggio di figura, in quel di Minsk al via i Campionati Europei Si apre oggi la settimana del primo grande appuntamento interNazionale del pattinaggio di figura 2019. A Minsk, in Bielorussia, da mercoledì 23 prendono infatti il via i Campionati Europei con tutti i migliori atleti del continentepronti a darsi battaglia nella quattro giorni di gare della Minsk Arena. ...